Режиссер Андрей Малюков не умел халтурить и был королем "низкопробного" зрительского кино

Режиссер Андрей Малюков. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Его не называли новым Тарковским или русским Бунюэлем, не сравнивали с Копполой и не нарекали продолжателем традиций Бертолуччи. Андрей Игоревич был одним из тех, кого нынче принято именовать крепким профессионалом: есть в этом, согласитесь, что-то обидное, как будто больше и не за что похвалить - лишь за крепкий (а что, бывает слабый?) профессионализм. Его имя мало что говорило не сильно погруженным в закадровую жизнь зрителям, на его картины публика не делала "стойку", как, допустим, на новые работы Михалкова или Сокурова.

Остановите любого человека на улице, назовите ему фамилию "Малюков" - он, скорее всего, скажет: "Не знаю". А вот если перечислить фильмы, Андреем Игоревичем снятые, результат точно будет другой: "Да, да, точно, конечно, смотрел!".

Он стал одним из немногих уважаемых советских режиссеров, без особых хлопот перешедших в новую российскую реальность и легко себя в ней нашедших. Вместо того, чтобы кричать о прошлых победах и презрительно фыркать при слове "сериал", Малюков просто продолжал работать. "Передо мной стоит задача: есть определенная драматургия, и нужно снять фильм", - говорил он в интервью "Комсомолке", объясняя нехитрые принципы работы.

Наверное, именно потому, что схема была столь проста, его картины почти всегда удавались. Бог наградил Малюкова важнейшим для любого художника даром - чувствовать аудиторию, поэтому он своими работами и бил в десятку. Зрительское кино - именно в этом жанре, который многие ошибочно считают низкопробным, Малюкову не было равных. Получив неоценимый опыт в качестве ассистента режиссера на съемках эпопеи "Освобождение", он сразу же заявил о себе как о хитмейкере: его дебютный фильм “В зоне особого внимания” (1977) до сих пор числится в "народных", и его любят даже те, кто не служил в десанте (картина, напомним, повествует о подвигах бойцов ВДВ на сложных учениях). Не меньший ажиотаж вызвала и лента “34-й скорый” (1982) - редкий для советского кино представитель жанра "фильм-катастрофа".

Привычку работать спокойно, уверенно и основательно он перенес в постсоветскую эпоху, где как воздуха не хватало тех, кто способен делать качественные кинохиты. И вот очередной выстрел в "яблочко" - фантастический военный эпос "Мы из будущего" (2008), кстати, окончательно утвердивший в статусе суперзвезды Данилу Козловского.

Столь же уверенно отправлял пули в цель Малюков и на сериальном стрельбище. "Диверсант", "Мосгаз", "Куприн", "Григорий Р" - эти и другие многосерийки вызывали порой полярные оценки зрителей и критиков, но никто не смел назвать работы Андрея Игоревича халтурой. Потому что халтурить он просто не умел. Но не был при этом деспотом на съемочной площадке - не закатывал истерик, не срывал зло на помощниках и актерах. Он, конечно, мог на что-то посетовать, поворчать. Как-то на съемках сериала "Побег" Малюков говорил корреспонденту kp.ru: "У нас по сюжету и пожары, и взрывы, и автомобильные погони... Все это снимать крайне непросто. И не слишком быстро. Как только снимаем трюк - со спецэффектами, каскадерами, - работа сразу начинает тормозиться...". Впрочем, жаловался Малюков с такой добродушной улыбкой, что сразу становилось ясно: как бы ни тормозился процесс, у него всё и всегда будет под контролем.

Его очень любили актеры, а он отвечал им тем же и порой даже защищал от нападок злопыхателей. Оцените, например, слова о Сергее Безрукове: "Говорить о бездарности Безрукова могут только неумные люди. Они никак не могут взять в толк, что он - гордость нашей страны".

Некоторых актеров Малюков по-отечески журил за безрассудность: "Сейчас, знаете, артист лихой пошел! Все норовит сам, сам!". И, похоже, вот это желание - самостоятельно выполнить трюк, рискнуть здоровьем - было продиктовано не только стремлением потешить актерское самолюбие, но и порадовать любимого режиссера, с которым, как дружно признавались десятки звезд, работать было особенно приятно. И особенно почетно.

Андрей Игоревич скончался от последствий коронавируса в возрасте, в котором большой режиссер еще многое может сделать - ему было всего 73. До 74-летия народный артист Росии не дожил две с половиной недели...