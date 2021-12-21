Игорь Бородулин: «Я получаю удовольствие от решения сложных задач»

Роботы смогут частично заменить людей на рабочих местах в очень многих секторах экономики уже к 2030 году – таков прогноз от Boston Consulting Group. Надо сказать, что процесс автоматизации всего и вся уже идет не первый год, а за время пандемии, когда человеческие контакты стали нежелательными, произошел резкий скачок вперед. Вот только за спинами машин по-прежнему стоят люди: способные создать программу на любое действие, был бы запрос. Игорь Бородулин – один из людей, которые буквально делают туманное будущее нашей реальностью и призывают не бояться перемен. Среди разработок Игоря – уникальные программы, автоматизирующие склады, работу автосервисов и даже контролирующие людей на их рабочих местах.

Касса в телефоне

Возможность создавать что-то новое и необычное, буквально из ничего, завораживала Игоря Бородулина еще в детстве. И самым первым успешным проектом стал сайт, который Игорь создал для собственной гимназии. Тогда он занял первое место в краевом конкурсе. Углубленное изучение информатики в школе продолжилось в Омском Государственном Техническом Университете, где Игорь активно занимался научной деятельностью. Результаты, полученные студентом-магистрантом в ходе работы над диссертацией, были внедрены на одно из автосервисных предприятий города Омска, благодаря чему компания смогла сократить расходы на обслуживающий персонал, усилить контроль над расходом материалов, повысить качество предоставляемых услуг. После этой «пробы пера» целесообразность разработки программного обеспечения для автоматизации предприятий малого бизнеса стала очевидной для Игоря Бородулина.

«Зачастую компании, сталкиваясь с вопросом автоматизации технологических процессов, оказываются перед выбором либо интегрировать существующие типовые программные решения, либо разрабатывать собственные, - рассказывает Игорь. - Говоря о крупных предприятиях, целесообразно осваивать и адаптировать какой-либо готовый, универсальный продукт, но для предприятий малого и среднего бизнеса этот процесс оказывается очень сложным и дорогостоящим. При этом в сторону разработки собственного ПО, которое учитывало бы особенности конкретного бизнеса, небольшие предприятия, как правило, даже не думают, и я увидел возможность предложить таким компаниям данный путь и показать, что это возможно».

Первым полноценным крупным проектом Игоря Бородулина уже как разработчика стала система для управления автосервисными центрами, которая может работать как в онлайн режиме, так и без интернета, что является очень важным для малых предприятий этой ниши. Изначально система была разработана для установки на стационарный компьютер под управлением любой операционной системы, но позднее с развитием рынка смартфонов была также реализована версия под Android. Несмотря на то, что это был далекий 2014 год, приложение имело очень богатый функционал, который превращал смартфон или планшет в полнофункциональную кассу.

«Это приложение подходит для работы не только на предприятиях автосервиса, но и для розничных магазинов, предприятий сферы услуг, - уточняет Игорь Бородулин. – Действительно уникальная вещь получилась. Но главное, меня, как молодого специалиста, только окончившего университет, очень впечатлило, что небольшая команда профессионалов из 3-5 человек способна создать продукт такого масштаба и составить конкуренцию большим игрокам на рынке. Тогда я точно решил, что хочу заниматься именно этим направлением».

Склад под рукой

В очень короткие сроки Игорь Бородулин возглавил IT-подразделение, занимающееся системами автоматизации в компании, которой принадлежала сеть автосервисов. Уже в качестве тим-лида Игорь спроектировал и разработал несколько мобильных приложений, самыми крупными из которых являются «Мобильный склад» и «Сменные задания».

«Мобильный склад» позволяет организовать работу кладовщиков без произведения дополнительных затрат на организацию рабочего места, покупку компьютера, подключения к интернету, и так далее, - делится Игорь Бородулин. - На момент создания приложения все существующие программные средства для автоматизации складских операций требовали иметь выделенное рабочее место. Но это же абсурд - работники склада по сути своей деятельности являются мобильными работниками, которые постоянно перемещаются по разным помещениям, очень часто без доступа к интернету. Поэтому решение в виде специального приложения было буквально идеей, «висящей в воздухе». Я просто ее реализовал».

«Сменные задания» были созданы также для «мобильных» сотрудников: таких, как сборщики, слесари, токари и тп. Приложение буквально планировало работу всего персонала, фиксировало время выполнения операций, контролировало выдачу и закрытие сменных заданий, управляло их выполнением. Таким образом, руководство в любой момент могло определить степень готовности заказа, определить отставание или опережение сроков выполнения, а также оценить размер заработной платы рабочего, если она напрямую зависит от количества произведённых им единиц продукции или выполненного объёма работ.

«Впоследствии приложения были с успехом использованы и на предприятиях других отраслей, - рассказывает Игорь. – Например, внедрение «Мобильного склада» на одном из крупнейших в России изготовителей лифтового оборудования привело к увеличению производительности труда кладовщиков в 1,5 раза. Предприятие по производству кондитерских изделий благодаря моему приложению смогло произвести оптимизацию работы и сократить складские площади в 1,5 раза, что позволило уменьшить затраты на аренду помещений на 20%. Предприятие по производству пива и безалкогольных напитков пошло дальше, их экономия составила 25-30%».

Разработки Игоря Бородулина были замечены и представлены другими экспертами в области на нескольких профильных конференциях, таких как международные семинары, организованные ЦИТК «Парус» в период с 2014 по 2017 год, всероссийские конференции клуба цифровизации производства «UDM», при поддержке предприятий из стран DACH региона (Германии, Австрии, Швейцарии). По мнению коллег Игоря, его приложения внесли неоценимый вклад в развитие индустрии, а активное применение подобных приложений способствовало появлению терминалов сбора данных на базе мобильных телефонов, которые помогают сотруднику склада сканировать штрих-коды товара и вносить данные в систему учета.

Работа будущего

В ближайшем будущем Игорь Бородулин планирует сосредоточиться на автоматизации складского учета, существенно расширив сферу их применения: речь идет как о торговых центрах и магазинах, так и о медицинских учреждениях, архивных хранилищах, машиностроительных компаниях и т.д. Также он намерен поделиться своими наработками с профессиональным сообществом в рамках организации Leaders Excellence Harvard Square, членом которой он является.

«Я с детства представлял себя ученым, - делится Игорь Бородулин. – Поэтому еще в университете я тратил все свое свободное время на самообразование, на изучение технологий; занимался написанием статей, которые высоко оценивали мои преподаватели. Правда, тогда это была в основном теория. Полагаю, сейчас моя экспертиза находится на том уровне, когда я могу и хочу делиться своими практическими наработками. Я получаю удовольствие от решения сложных задач и, надеюсь, смогу помочь еще многим в автоматизации их производственных процессов, без которой сейчас практически невозможно сделать бизнес успешным».