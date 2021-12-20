Роспотребнадзор из-за пестицидов приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции: Как это повлияет на цены

Эксперт РАНХиГС заявил, что Россия не останется без перца и винограда после новых ограничений Роспотребнадзора Фото: Shutterstock

Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз в Россию ряда фруктов и овощей из Турции и Ирана. Как утверждают в ведомстве, проведенные проверки — в том числе связанные с усилением контроля в канун новогодних праздников — показали, что она небезопасная. «Забанили», в частности, перец, гранаты и виноград. С чего вдруг? И ждать ли нам в связи с этим каких-то проблем на прилавках?

ЧТО ИМЕННО И ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ

Как сообщает сам Роспотребнадзор, приостановлен ввоз из Турции и Ирана «небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов».

А «в связи с неоднократными нарушениями»:

с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения,

с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения,

с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения.

- В результате принятых мер не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации около 60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов из Турции, - рапортует ведомство.

Причина — у тех самых 33 производителей в мандаринах, лимонах, винограде, гранатах, перце обнаружены «следы» 12 пестицидов, 10 из которых в России запрещены. В ряде случаев концентрации пестицидов превышали нормы вдвое.

- Важно отметить, что для ребенка с массой тела 20 килограмм употребление в пищу одного среднего мандарина, содержащего хлорпирифос (один из пестицидов — Ред.), может привести к превышению средней суточной дозы в 2,5 раза и проявлению токсических эффектов, а употребление винограда, в котором выявленная концентрация ацетамиприда (другой пестицид — Ред.) превышает гигиенический норматив в 2,4 раза, с учетом токсикологических свойств ацетамиприда, может вызвать острое отравление организма как ребенка, так и взрослого человека, - объясняет Роспотребнадзор.

РЕЧЬ ТОЛЬКО О ХИМИИ?

Как-то так повелось, что в связи с запретами Роспотребнадзора или Россельхознадзора сразу вспоминаются какие-нибудь «помидорные войны». Особенно, когда речь идет о таком торговом партнере как Турция.

- Закрыли не вообще поставки от целой отрасли, а ограничили ввоз продукции определенных предприятий. Уж очень большого политического смысла такая мера не имеет. Тут также важно понимать, что сложно предъявить зарубежным партнерам претензии, которые не подкреплены экспертизой. Если речь идет об ошибке, это будет доказано в течение недели-двух. Поэтому, независимо от причин, должно только радовать, что Роспотребнадзор «отлавливает» продукцию с теми пестицидами, которые называются. У нас и так большие проблемы с раком и аллергическими заболеваниями, - пояснил kp.ru руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Но важно, чтобы такая продукция «заворачивалась» именно на границе. Отлавливать ее на прилавках уже сложно и поздно.

НЕ ОСТАНЕМСЯ ЛИ МЫ БЕЗ ПЕРЦА И ВИНОГРАДА

- Турция и Иран — не основные поставщики этой продукции. С учетом переходящих остатков и других стран-поставщиков проблем быть не должно. Если, конечно, их не попытаются создать спекулянты, - поясняет эксперт. - Наибольшее беспокойство вызывает перец. У нас в теплицах он выращивается только в небольших количествах. Но и здесь Турция не основной поставщик — вот прямо сейчас смотрю цифры, почти две трети импорта приходятся на Израиль и Китай. Кроме того, речь идет о временной мере. Если турецкие и иранские предприятия смогут доказать, что них есть чистый урожай, их пустят обратно. Обычно такие процедуры занимают порядка месяца-двух (если у поставщиков действительно не все очень плохо).

СПРАВКА «КП»

Что уже запрещали ввозить в Россию в этом году

- Еще в сентябре Роспотребнадзор выражал озабоченность качеством турецкой плодоовощной продукции. Во фруктах — бурая монилиозная гниль, помидоры — с вирусом коричневой морщинистости. Как -то так совпало, что претензии эти прозвучали через несколько дней после того, как Эрдоган заявил в ООН об «аннексии Крыма».

- В конце октября Роспотребнадзор приостановил поставки мандаринов от одного из крупных турецких производителей. Причина та же — превышена концентрация пестицидов. В ноябре аналогичные ограничения были введены на лимоны.

- Претензии у Роспотребнадзора не только к Турции. В октябре 2021 года запрещен ввоз нескольких видов продуктов из Китая. Там нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои со значительным превышением нормативов (на маркировке продукции сведения о ГМО отсутствовали, что уже нарушение).