В Японии создали вакцину против старости

Японские ученые придумали инновационный продукт на основе пептида, способного разрушать так называемые зомби-клетки. Фото: Shutterstock

Японские ученые придумали инновационный продукт на основе пептида, способного разрушать так называемые зомби-клетки. Такое название дали старым клеткам, которые с возрастом перестают воспроизводиться и накапливаться в организме.

Разработчики говорят, что их вакцина может также помочь с проблемами жестких кровеносных сосудов, диабета и других заболеваний, связанных со старением организма.

Как она работает?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо было разобраться с самим процессом клеточного старения.

Существует два типа этого процесса: репликативное старение и ускоряющееся старение.

Первый возникает, когда исчерпывается лимит деления клеток, то есть клетка делилась столько раз, что длины теломер не хватает для очередного запуска. Ускоряющееся старение - результат окислительного стресса, когда повреждается ДНК клеток, что приводит к прекращению их деления.

Накоплено достаточно доказательств, что клеточное старение связано с целым набором старческих недугов, включая болезни Альцгеймера, Паркинсона, катаракту, диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Исследования последних лет подтвердили, что клеточное старение в какой-то степени отвечает и за старение в целом.

Вывод очевиден: так называемые зомби-клетки больше не в состоянии правильно воспроизводиться, оказываются совершенно ненужными, поэтому неплохо было бы от них избавиться. Именно на этом понимании и основан принцип работы вакцины, разработанной учеными из университета Хунтендо в Токио. В ней содержится пептид, который активирует иммунную систему и заставляет ее атаковать зомби-клетки.

Работает ли такой метод? Да, и довольно успешно. Опыты на мышах показали, что этот эликсир стимулирует выработку антител, которые через белые кровяные тельца атаковали стареющие клетки. Средняя продолжительность жизни грызунов, получавших препарат, увеличилась на 15 процентов. А у особей с артериальными проблемами уменьшилось число поврежденных участков.

Пока неизвестно, когда эту вакцину разрешат для испытания на людях. Даже если это произойдёт, первых результатов придётся ждать несколько лет. Тем не менее, само открытие дает надежду на продление жизни. Даже на 15 процентов для начала.

По материалам портала Medium