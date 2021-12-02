Лариса Гузеева рассказала, как закатила мужу истерику из-за соперницы: "Я дралась!"

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева трижды была замужем. О своих супругах - нынешнем и бывших артистка говорит как на духу. Самые драматичные моменты она пережила с первым избранником.

В 1984 году, когда начинались съемки фильма "Соперницы", Лариса Гузеева встретила своего первого мужа Илью Древнова. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Мужчина был хорош собой. Лариса Андреевна его страшно ревновала.

Однажды актриса отшила женщину, которая названивала ее супругу. "У меня был муж, которого я любила и очень сильно его ревновала. И одна такая звонила нам все время - ассистентка по актерам. И вот мы в Доме кино, какая-то премьера. Народу много. Мы выпили шампанское. И вот она. Я думаю: «Что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я же замужем!» Мой муж Илюша, царствие ему небесное, всем помогал. И он с ней по телефону сто часов болтал", - рассказала телеведущая в эфире шоу "Давай поженимся!".

Она позвала мужа и соперницу в туалет. "И так мне стало обидно, что она себя так повела. Сняла туфлю на шпильке и так ей и сказала: «Я тебе последний раз говорю!» Она в слезах. Я живой человек, я дралась! Я отстаивала свое место под солнцем!" - поведала Лариса Андреевна.

Стоит отметить, что все годы замужества Гузеева боролась с тяжелой зависимостью супруга. Но в какой-то момент сама стала пить. Древнов поднимал на нее руку. "Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке, я в этом жила, - признавалась Гузеева. - Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил".

В какой-то миг она поняла, что в любой момент может умереть. "До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним, я сказала: «Господи, если выживу - уйду»", - вспоминала актриса.

Она ушла от мужа в 1991 году. Позже Илью нашли мертвым в парке. Он скончался от передозировки.

Лариса Андреевна смогла избавиться от алкогольной зависимости не сразу. "Я опустилась на самое дно, - говорила актриса. - Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. А в голове: «Убьют - и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой». Не убили чудом! Я сказала, что в фильмах снимаюсь. Но после этого случая я завязала со спиртным. Я сказала: «Больше так жить не буду»".