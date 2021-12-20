На Первом канале к зрителю вслед за белочкой придут новогодние жирафы

В этом новогоднем сезоне к белочкам на Первом присоединились жирафы.

В некоторых подобных случаях зритель интересуется: «Что они курят?»

А ничего не курят!

Фото: Первый канал

Белочки на Первом канале, что прыгают и резвятся в рекламных паузах программами, не имеют вредных привычек. Как и друзей. Поэтому веселиться им приходится или друг с другом, или с молчаливыми снеговиками.

Фото: Первый канал

Но художники Первого канала исправили положение. И нарисовали в компанию к белкам жирафов. Да, да, настоящих, африканских. Которым видней.

Фото: Первый канал

Теперь и белки, и жирафы во время межпрограммных заставок встречают друг друга в знаковых местах Москвы: МГУ, набережная Москвы-реки, парки и катки, скверы и сугробы.

Фото: Первый канал

- Жирафы такие милые, они блуждают по зимней Москве как маяки грядущей весны и светят нам гирляндами, намотанными на длинные шеи, - объяснил глава дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев.

Фото: Первый канал

Наши тележирафы — не срисованные с западных мультиков копии. Художники-аниматоры сначала отрисовывали персонажей в мельчайших деталях на компьютере, после чего монтировали с живописной картинкой, снятой на натуре.