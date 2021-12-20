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Звезды20 декабря 2021 16:35

«Это будет не копирование картины»: Данилу Багрова сделают героем комикса в 2022 году

Производством займутся авторы истории про Майора Грома
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
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Вслед за книгой комиксов по адаптированной советской киноклассике издательство Bubble Comics возьмется за созданием серии рисованных историй про Данилу Багрова - главного героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова

— В следующем году мы будем делать комикс по фильму «Брат» в рамках двадцатипятилетия фильма, — сообщил на фестивале кино, игр и комиксов главред издательства Bubble Роман Котков. — Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя.

Фото: bubble.ru

Фото: bubble.ru

Bubble известны тем, что нарисовали комиксы про Майора Грома, по мотивам которых был снят российский фильм Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор»: он занял первое место в топ-10 самых популярных картин на платформе Netflix.

Фото: bubble.ru

Фото: bubble.ru

Кроме того, художники издательства работали над созданием российской вселенной супергероев: Бесобой, Инок, Красная фурия и других.

Фото: bubble.ru

Фото: bubble.ru

Каким образом будет прописана фабула новых приключений Данилы Багрова, где он будет действовать, и встретятся ли ему на пути персонажи фильмов «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000), пока не сообщается.

Пока что только фанаты картин Балабанова начинают набрасывать черновики по мотивам вышедших про Данилу фильмов.

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