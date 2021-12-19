«Союзмультфильм» выпустил книгу комиксов, где Бонифаций ходит по Трансильвании, а Карлсон в черном плаще кошмарит воришек

В комиксе Лев Бонифаций будет путешествовать не по Африка, а по Трансильвании. Фото: кадр из фильма.

Новое время требует нового языка: в книгах, кино, мультиках, музыке и чем только угодно. Поэтому «Союзмультфильм» не просто оцифровывает старые любимые советские фильмы, но и адаптирует их так, чтобы они были близки и понятны самой юной аудитории, воспитанной на роликах из Тик-Тока и Youtube.

Так был перезапущен «Чебурашка». И в виде мультика, и (скоро) в виде фильма.

Так запустят новые серии «Ну, погоди!».

Комикс по мотивам "Ну, погоди!". Фото: студия "Союзмультфильм"

А еще в современном ключе студия решила преподнести сразу несколько популярнейших произведений советской анимации. Вместе с издательством Bubble Comics («Майор Гром», «Бесобой», «Инок» и др.) студия «Союзмультфильм» выпустила первую в России книгу комиксов по советским мультикам.

В книге «Союзмульткомикс» собраны 14 оригинальных авторских сюжетов, среди которых «Каникулы Бонифация», «Тайна третьей планеты», «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Трое из Простоквашино» и проч. Каждая история выполнена в оригинальной авторской технике.

"Тайна третьей планеты". Фото: студия "Союзмультфильм"

- За десятилетия работы авторами киностудии была создана богатейшая мультвселенная, на мифологии которой выросли целые поколения, - пояснила глава киностудии Юлия Осетинская. - И это действительно уникальный феномен, что спустя столько лет после своего создания яркие образы классики отечественной анимации продолжают раскрываться новыми гранями и смыслами в актуальных формах массового искусства.

Новые грани и правда присутствуют: Бонифаций путешествует по Трансильвании среди вампиров, Карлсон то ли в образе Бэтмена, то ли Черного плаща кошмарит воришек на крыше, а Птица-Говорун распознает злодея по голосу с планшета. Даже Годзилла в одном из комиксов бушует.

"Карлсон". Фото: студия "Союзмультфильм"

- При создании историй наши авторы старались максимально сохранить суть полюбившихся всем героев, но адаптировать их в совершенно новые истории с подходом, близким приключениям из комиксов, - подчеркнул главред Bubble Comics Роман Котков. - Каждый предложил свое видение новой истории в уникальном формате, будь то супергероика, манга, триллер, приключения или что-то совершенно новое.

Фото: студия "Союзмультфильм"

18 декабря книгу презентовали на выставке Bubble Comics Con, после чего она начнет продаваться в книжных и магазинах комиксов.