Родные дети нанесли сокрушительный удар по Марии Максаковой

Мария Максакова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Марии Максаковой случилась новая беда. Родные дети буквально отобрали у оперной певицы элитную квартиру.

Драма с шикарной квартирой Марии Максаковой завершилась жутким потрясением для певицы. Несколько месяцев назад на звезду больших и малых театров подали в суд собственные дети. 14-летняя Люда и 17-летний Илюша через суд потребовали у матери передать им 260 метровую квартиру в Москве, расположенную на Пресненской набережной.

Артистка была буквально раздавлена горем после чудовищного предательства. Но надеялась на лучшее. Однако чуда не произошло. Суд в очередной раз встал на сторону детей, удовлетворив их иск о получении квартиры.

Максакова, получившая сокрушительный удар, не может прийти в себя от вопиющей несправедливости. "Во-первых, я всячески доказывала, что в процедуре дарения нет моей собственной воли. Все-таки это процесс в первую очередь добровольный! Так же я подала заявление об отказе дочерью Люсей от иска ко мне. Не провели ни психиатрическую, ни почерковедческую экспертизы", - сокрушается знаменитость.

Она не понимает, каким образом суд принял решение в пользу ее старших отпрысков, ведь "сделка по передаче квартиры уже была ранее совершена в отношении другого лица, поэтому не должна иметь юридической силы". "Судья отказал в привлечении Ивана Вороненкова, истинного собственника данного жилья, в качестве третьего лица. Это беспредел!", - цитирует ее "СтарХит".

Оказывается, ранее Мария уже переписала недвижимость на своего пятилетнего сына Ваню. Эта квартира - последнее имущество Максаковой. Певицу с малолетним сыном буквально оставляют без крыши над головой.

Стоит отметить, что последние годы певица почти не имеет возможности общаться с Ильей и Людмилой. Наследники живут с отцом-миллиардером.