Мария Максакова в обтягивающем бикини показала себя во всей красе на пляже

В Одессу Мария Максакова перебралась в начале июля, устав от скандалов с родней Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Максакова вот уже две неделю находится на курорте. В любимую Одессу оперная прима направилась, чтобы набраться сил перед очередным судебным заседанием. Артистка бьется за элитную квартиру в центре Москвы с собственными детьми Ильей и Людмилой.

В Одессу Мария Максакова перебралась в начале июля, устав от скандалов с родней. 43-летняя певица пытается вернуть себе элитную московскую недвижимость на Краснопресненской набережной, помириться с детьми Ильей и Людмилой, которые не хотят и слышать о ней, и возобновить общение со знаменитой матерью Людмилой Максаковой. Как известно, именитая артистка прекратила всяческие контакты с Марией после ее бегства на Украину.

Стрессовая ситуация невероятно тяготит Максакову-младшую. Чтобы развеяться, певица заселилась в один из лучших отелей и решила ни в чем себе не отказывать. Она регулярно публикует снимки с отдыха на яхте. Ну а от ее пляжных снимков глаз не оторвать.

Мария на днях показала себя во всей красе, надев ярко-салатовое бикини. На фото она позирует на фоне Черного моря. Акцент сделан на сочных ягодицах артистки. Их эффектно обтягивают тугие трусики.

"Сочная тыковка", "Пэрсик", "Шпагата не хватает", "Роскошная женщина. Мечта поэта", "Вот это формы", - пишут ошеломленные комментаторы.

Ранее Мария Максакова призналась, что столкнулась с неожиданной проблемой - ее вера в близких навсегда и бесповоротно пошатнулась. "Думаю, что у этой мыльной оперы будет такое продолжение в виде долгого и длительного раскаяния моих родственников... Простить их будет можно, а вот как начать снова с ними общаться? Для меня это будет почти невозможным", - сокрушалась обиженная оперная дива.