Фанаты квиддича пытаются отмежеваться от придумавшей игру Джоан Роулинг

Игроки, а точнее, их представители, утверждают, что хотят полностью откреститься от создательницы игры в связи с ее гомофобными заявлениями Фото: EAST NEWS

Американские лиги квиддича US Quidditch (USQ) и Major League Quidditch (MLQ) требуют переименовать игру: среди подходящих названий «квикболл», «квикер», «квикстрайк» и подобные. Лишь бы не звучало оригинальное название, придуманное, впрочем, как и сама игра, британской писательницей Джоан Роулинг, создавшей серию романов о Гарри Поттере. Об этом сообщает агентство BBC.

Правила у игры – сказочные: две команды сражаются в воздухе – сидя на летающих метлах, они ловят мяч и пытаются закинуть его в кольцо. Так происходит в фантастическом мире Роулинг.

В американском квиддиче - все то же самое, только метлы не летают и игрокам приходится для передвижения использовать собственные ноги. Да и метлы-то не очень метлы – просто палки, которые во время бега надо держать руками между ногами. Выглядит это довольно странно, но если кому-то нравится – то почему бы и нет?

И вот теперь, после того как на Джоан Роулинг из-за ее очередного высказывания обрушился гнев толерантных соцсетей, поклонники игры требуют нового названия для своего вида спорта. Игроки, а точнее, их представители, утверждают, что хотят полностью откреститься от создательницы игры в связи с ее гомофобными заявлениями.

Уже не раз попадавшая в скандалы из-за своих взглядов писательница совсем недавно подлила масла в огонь, прокомментировав решение шотландских властей регистрировать насильников в соответствии с избранным ими для себя полом без оглядки на документы и заключения медиков.

– Война – это мир. Свобода – рабство. Невежество – сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал, – женщина, – написала Роулинг в Twitter, частично процитировав Джорджа Оруэлла.

На самом же деле, очень похоже, что проблема лежит в несколько иной плоскости: название «квиддич» является интеллектуальной собственностью, права на которую принадлежат, в частности, компании Warner Brothers. Соответственно, трансляции игр с этим названием не могут проводиться без согласия правообладателя. А это уже вопрос денег, поскольку, несмотря на внешнюю нелепость квиддича, у него довольно много поклонников – как минимум в 30 странах мира существуют десятки команд и еще больше болельщиков.