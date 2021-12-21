97 миллионов активных пользователей и юбилей: ВКонтакте подвели итоги 2021 года

Ключевые итоги года социальная сеть ВКонтакте в течение всего декабря представляет в специальном разделе

Команда социальной сети легендарно обновила приложение ВКонтакте для iPad, сняла любые лимиты для видеоконференций в VK Звонках — они бесплатны и не ограничены ни по длительности, ни по количеству участников, представила сервис VK Видео — видеоплатформу №1 в России по аудитории, а также перезапустила музыкальный раздел — теперь это часть нового сервиса VK Музыка. Кроме того, ВКонтакте добавила реакции к записям, большой выбор фонов и исчезающие сообщения в мессенджере, подборки в «Клипах», студию для музыкантов и радикально обновила платформу монетизации для авторов.

Ключевые итоги года социальная сеть ВКонтакте в течение всего декабря представляет в специальном разделе vk.com/2021: ранее в нём уже появились наиболее обсуждаемые в 2021-м персоны и темы, самые популярные музыкальные треки, альбомы и артисты, а также достижения авторов на контентной платформе — в ленте и рекомендациях, сообществах, «Клипах» и других разделах социальной сети.

Продукты и сервисы: в России любят продолжительные звонки, досуг с просмотром видео, мобильные игры и пешие прогулки

В этом году пользователям ВКонтакте и экосистемы VK стала доступна новая видеоплатформа VK Видео — крупнейшая в России по уникальной ежедневной аудитории уже на старте. VK Видео объединяет видеоресурсы соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также всех продуктов компании VK. Зрители видеоплатформы смотрят свыше 2 миллиардов уникальных видео ежегодно, а авторы загружают больше 250 миллионов роликов. В сутки VK Видео собирает больше 2 миллиардов просмотров. 75 миллионов зрителей смотрят видео ВКонтакте каждый месяц.

В этом году масштабно обновились VK Звонки. Платформа представила технологию с неограниченным количеством участников видеозвонка — теперь сняты все ограничения на включение видеокамеры, микрофонов и длительность разговора. В VK Звонках общаются 20 миллионов пользователей каждый месяц.

Также ВКонтакте подвела итоги года для VK Mini Apps — платформы мини-приложений, которые работают внутри социальной сети и других проектов экосистемы VK. Её ежемесячная аудитория превысила 36 миллионов пользователей. По сравнению с прошлым годом, количество мини-приложений в 2021-м выросло на 66%.

ВКонтакте найдётся мини-приложение почти для любой задачи. К примеру, сервис VK Работа помогает искать работу и сотрудников. В этом году его пользователи создали ВКонтакте больше 2 миллионов новых резюме. Платформа Здоровье ВКонтакте объединяет сервисы, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни и заботиться о самочувствии. За год пользователи «Здоровья» прошли 3,6 триллиона шагов. В декабре ВКонтакте запустила персональные «Тренировки» — сервис онлайн-фитнеса с бесплатными программами от призёров спортивных чемпионатов.

Платёжный сервис VK Pay в этом году выпустил бесплатную виртуальную карту, запустил программу лояльности с кешбэком и рассрочку офлайн, а ещё утроил сеть магазинов-партнёров. Число пользователей сервиса превысило 20 миллионов, количество оформленных карт VK Pay достигло миллиона. В 2021 году с помощью сервиса было совершено более 700 миллионов покупок, многие из них — в рассрочку: количество покупок с ней выросло в 3,5 раза за год, а их средний чек удвоился.

Традиционно популярностью пользуются игры ВКонтакте — особенно приключения, головоломки и игры с социальными механиками. В 2021 году их дневная аудитория увеличилась на 15%, а в каталоге мобильных игр ВКонтакте стало на 135% больше проектов. Объём платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты ВКонтакте в третьем квартале вырос на 65% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Топ мини-приложений:

• «Петиции»,

• «Тест на дружбу»,

• «Печенька с предсказанием»,

• «Tool 42»,

• «Спроси — анонимные вопросы друзьям»

Топ игр:

• «Целуй и Знакомься»,

• «Ёлочка 2022»,

• «Дурак [онлайн]»,

• «Монеточка»,

• «Сокровища Пиратов»

Мессенджер и самые популярные стикеры: в чатах предпочитают веселиться и признаваться в любви

Каждый день пользователи ВКонтакте обмениваются 15 миллиардами сообщений. В том числе голосовыми: их аудитория составила 33 миллиона человек в месяц, а сами голосовые сообщения — на 15% продолжительнее. Кроме того, в 2021 году на 12% чаще стали обмениваться музыкальными плейлистами.

Среднее количество участников в групповых чатах тоже выросло — на 8%. В них пользователи не только обсуждают рабочие вопросы, задания по учёбе и свежие мемы, но и отправляют друг другу стикеры. ВКонтакте проанализировала обезличенную статистику популярности стикеров — выяснилось, что в групповых чатах люди любят посмеяться: шесть из десяти самых популярных стикеров выражают смех. В диалогах с одним человеком пользователи чаще всего проявляли любовь, отправляя красное сердце или Спотти с сердечком.

Желания и покупки: о чём мечтали люди в 2021 году

ВКонтакте проанализировала обезличенную статистику раздела «Желания» — и выяснила, какие товары вызывали самый большой интерес в 2021 году.

Чаще всего жители России добавляли в свои вишлисты технику: в рейтинг самых желанных товаров попали iPhone, наушники AirPods и консоль Sony PlayStation 5. Кроме того, интерес вызывала недвижимость — в том числе в Москве. Также в топе находились яхты, деньги, поп-иты и стикеры ВКонтакте. Было в мечтах пользователей и то, что нельзя купить: например, любовь, счастье, объятия и сон.

ВКонтакте поделилась тем, какие желания загадывали жители разных городов:

Социальная сеть сравнила списки желаний с покупками пользователей. Для этого ВКонтакте проанализировала, как они взаимодействовали с карточками товаров в Магазине ВКонтакте, который помогает сообществам развивать бизнес в социальной сети. Лидерами продаж стали предметы гардероба, еда, подарки и товары для досуга, автозапчасти, товары для отдыха и спорта. Жители России часто заказывали худи с аниме, игровые компьютеры, ночник Brezhnevka в форме дома, а также фоторамку в виде плеера с обложкой любимого трека.

В конце прошлого года ВКонтакте появился раздел «Объявления»: в нём пользователи могут публиковать частные объявления о продаже вещей. Каждый час создаётся в среднем 1500 объявлений: миллионы людей дарят вещам вторую жизнь, избавляются от лишнего и исполняют мечты. А ещё — спасают жизни: благодаря разделу 21 тысяча кошек и 13 тысяч собак нашли свой дом в этом году.

Больше всего просмотров собирали объявления с товарами для дома и дачи, недвижимостью, телефонами и планшетами, предметами женского гардероба. Женщины чаще обращали внимание на однокомнатные квартиры, а мужчины — на смартфоны iPhone и кондиционеры. В целом женщины приобретали товары и услуги через объявления чаще, чем мужчины.

Ранее ВКонтакте назвала 7 особенностей поведения интернет-пользователей во время пандемии и самоизоляции: за два последних года в России потеряли интерес к путешествиям, но подсели на онлайн-образование и игры-шутеры.