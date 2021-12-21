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Политика21 декабря 2021 13:03

Путин рассказал, что сделает Россия, если ракеты НАТО появятся на Украине

Рассказываем главное, что обсуждалось на расширенном заседании коллегии Минобороны
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Президент открыл расширенное заседание коллегии Минобороны. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент открыл расширенное заседание коллегии Минобороны. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент открыл расширенное заседание коллегии Минобороны. Многие ждали, что Владимир Путин поделится подробностями переговоров с США и НАТО по поводу безопасности наших западных границ. Именно это глава страны и сделал — раньше он столько деталей не рассказывал. Вот главное, о чем говорили на военном совете:

ДОВЕРЯЙ, НО ЗАКРЕПЛЯЙ

В начале Путин напомнил, что Россию «крайне беспокоят» ракеты НАТО у наших границ. В Румынии установки Мк 41, которые могут быть использованы для ударных «Томагавков», уже стоят. В Польше готовится под них инфраструктура. А если американские ракеты появятся на Украине, то подлетное время до Москвы сократится до пяти минут.

- Поставят (силы НАТО — Ред.) на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы, скажем, на Крым. Они думают, мы не видим угроз? Или будем безвольно смотреть? - Путин начал выступление грозно.

- Я предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников. В ответ мы направили наши проекты, которые бы исключили расширение НАТО в восточном направлении и размещения в сопредельных странах ударных наступательных систем, - рассказал президент.

Глава страны заметил, что уже сейчас «недоброжелатели» на Западе пытаются выдать наши предложения за ультиматум.

- Это ультиматум или нет? Конечно нет, - объяснил Путин.

Основная проблема всех договоренностей с Вашингтоном, как подчеркнул лидер страны, в том, что американцы легко отказываются от своих слов.

- Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Но и им нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся не интересными, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с договором по ПРО, по открытому небу. Нет и все, - с сожалением заключил президент.

Чем больше Путин говорил, тем больше раздражения от американской политики двойных стандартов чувствовалось в голосе: «Когда Западу мешает международное право и устав ООН, их объявляют устаревшими и ненужными, а когда соглашения соответствует интересам — сразу ссылаются на нормы международного права. Такие манипуляции надоели», - заявил глава страны.

В конце Путин предупредил западных политиков, чтобы они не пытались «заболтать» наше требование гарантий безопасности.

- Такое развитие нас не устроит, - заявил президент.

НА ДОНБАССЕ ГОТОВЯТ ПРОВОКАЦИЮ

После президента на коллегии выступил министр обороны Сергей Шойгу. Глава армии более конкретно рассказал о западных угрозах.

- Стратегическая авиация НАТО осуществляет условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество полетов у российских границ за год выросло в 2 раза. Достоверно установлено присутствие 120 американских сотрудников частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социальных объектах, - перечислил Шойгу.

Министр добавил, что украинцы при помощи западных советников готовят провокацию.

- Для совершения провокаций в Авдеевку и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента, - рассказал глава Минобороны.

В ОТВЕТ УЛУЧШАЕМ ОРУЖИЕ

Путин и Шойгу на коллегии рассказали о модернизации армейского вооружения.

- Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю — 89,1%. РВСН получили первый полк межконтинентальных гиперзвуковых ракет «Авангард». В 2022 году начнутся серийные поставки ракет «Циркон», - доложил министр обороны.

Президент поставил для армии задачи на следующий год:

1. Планово оснащать войска современным оружием, высокоточными комплексами разведки, навигации и связи.

2. Внести коррективы в учения, чтобы лучше осваивать современное оружие и новые формы действия войск.

3. Внедрять системы поддержки принятия решений командирами (особенно в тактическом звене), включая те, что используют искусственный интеллект.

4. «Побеждает тот, кто принимает нестандартные решения», - напомнил Путин. Надо обучать разносторонне развитых командиров.

5. Развивать военное сотрудничество с ШОС и ОДКБ.

В конце президент рассказал, сколько внимание уделяет развитию оборонки.

- Как вы знаете, два раза в год в Сочи собираемся (с военными и промышленниками — Ред.). Почему в Сочи? Не потому что погода хорошая, а потому что все уезжают туда, от всех текущих вопросов отключаемся и занимаемся только оборонкой и развитием вооруженных сил, - сообщил Путин.

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