23 декабря 2021 года Владимир Путин вновь даст ежегодную большую пресс-конференцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин 23 декабря 2021 года проведет свою 17-ю большую пресс-конференцию. Здесь журналисты могут задавать вопросы президенту напрямую без предварительных согласований и одобрений, поэтому каждая встреча не похожа на другую.

Обозреватель kp.ru Александр Гамов уже традиционно идет на пресс-конференцию, чтобы спросить о самом важном. Но не у каждого журналиста получится задать вопрос — Путин сам выбирает, кому отвечать.

В этом году репортеров меньше обычного — всего 507, хотя раньше приглашали больше тысячи. Что делать — коронавирусные ограничения. Зато сам Владимир Путин примет участие очно, а не по видеосвязи, как в прошлый раз.

Начнется большая пресс-конференция в 12:00 по московскому времени. Сколько она продлится, решит сам президент. В 2008 году 106 человек смогли задать вопросы, общение растянулось на 4 часа 40 минут. В 2020-м встреча получилась ненамного короче — 4 часа 29 минут, но вопросов получилось меньше, только 60.

Журналисты по-разному пытаются привлечь внимание Путина. Кто-то рисует плакаты, кто-то одевается необычно (например, в 2015 году участник пришел в костюме шамана с бубном). Два года назад организаторы даже ограничили размеры табличек, чтобы пресса не мешала друг другу.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021 года.