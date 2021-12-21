Мигрантам в России выдадут новые патенты с биометрией

В общественных местах иностранные граждане будут находиться под постоянным контролем видеокамер, которые уже распознают их в метрополитене, трамваях и автобусах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно приказа МВД России с 29 декабря трудовым мигрантам России начнут выдавать новые патенты в виде карты с чипом. Новый документ регистрации будет иметь цветную фотографию владельца, серию и номер выданного патента, национального паспорта иностранца, ФИО, дату рождения, гражданство, ИНН, профессию и субъект России, где разрешено трудоустройство согласно полученного патента, наименование органа выдавшего патент, дата выдачи.

На обратной стороне документа будет расположен QR- код, который будет дублировать все вышеперечисленные данные. Также в карте зашит чип с зашифрованной информацией о владельце карты, его цифровой профиль и отпечатки пальцев.

Потому, с 29 декабря всех иностранцев въезжающих в Россию без визы более чем на 90 дней ждет обязательная биометрическая идентификация: дактилоскопия, фотографирование и медицинский осмотр. Последний мигранты будут обязаны пройти в течение 30 дней после приезда. В противном случае их будет ждать депортация.

Медосмотр оградит граждан России от различных неспецифических заболеваний. По данным Роспотребнадзора мигранты ввозят в Россию ВИЧ-инфекцию, туберкулез, гепатит, лепру, сифилис и многие другие инфекции.

Кроме того, у гастарбайтеров начнут проверять наличие прививок. Они как и граждане России должны быть привиты от кори, дифтерии, столбняка и вирусных гепатитов и ковида. Вся эта информация также будет заноситься электронный патент.

Помните крылатый афоризм - «Без бумажки, ты - букашка, а с бумажкой человек». Вот-вот. Все новое- хорошо забытое старое. В советские годы мигрант в Москву попадал исключительно образованный и социально ответственный. Не чета нынешним молодым иностранцам, за которыми глаз да глаз нужен.

Данные с электронных патентов пополнят базы, которыми пользуются правоохранительные органы. С начала недели каждому сотруднику на столичном метрополитене поставлена задача: за день проверить документы у 100 мигрантов. Это норма будет сохраняться до тех пор, пока все иностранцы не обновят свои патенты.

Потом будет легче: если сегодня сотрудники полиции вносят данные иностранцев в наладонный компьютер вручную, то новый патент с QR- кодом будет достаточно поднести к экрану.

Как стало известно «КП», в следующем году спрятаться от надзора иностранцу станет просто невозможно: разыскиваемых за административные и уголовные преступления пассажиров уже сегодня вычисляют камеры в метро, автобусах и трамваях. Данные о преступниках, которых засекли камеры передаются в режиме реального времени сотрудникам полиции на устройство, похожее на телефон, которое называется «Сфера».

- Допустим, камера опознала подозреваемого в трамвае, - рассказывает «КП» один из разработчиков системы. - его фотография передается ближайшему наряду, который может ехать рядом в патрульной машине. Полицейские могут вызвать подмогу, дождаться, когда подозреваемый выйдет из общественного транспорта и произвести задержание. Даже если он попытается скрыться, то его отследят по системе «Безопасный город».

И никакие кепки, маски и очки от надзора не спасут: даже в таком маскараде система распознает человека с достоверностью 92 %.

После введение биометрии в патенты трудовых мигрантов, а также получения в следующем году удостоверений личности (будут похожи на национальные удостоверения личности - ID-карты, которые выдаются трудовым мигрантам в большинстве стран Европы) МВД прогнозирует снижение преступности среди приезжих.

Депортированные за нарушения иностранцы больше не смогут возвращаться в Россию под другими документами (пока многие просто меняют на родине в своем имени одну букву и въезжают в Россию по новому национальному паспорту). Теперь, при каждом новом въезде в Россию им придется подтверждать свои биометрические данные.

Национальным паспортом трудовых мигрантов в России станет, как любил шутить про свои документы мультяшный Кот Матроскин «Усы, лапы и хвост». И никаких обид: российские туристы вынуждены проходить эту процедуру в аэропортах при пересечении границы с Сингапуром, ОАЭ и даже Египтом.