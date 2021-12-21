Трудовых мигрантов в России обяжут проходить обязательную дактилоскопию. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Трудовые мигранты в России будут получать патенты на работу в форме карты с чипом, который должен содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца такой карты.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в России в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», - цитирует ТАСС текст приказа, который подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Отмечается, что лицевой стороне будут карты размером 8,5 см на 5,3 см будет располагаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца, а также дата рождения прибывшего в Россию на работу иностранца, его гражданство, серия и номер паспорта, профессия и ИНН. На оборотной стороне – российский регион, в котором живет и работает трудовой мигрант, а также чип с биометрическими данными владельца патента и другая информация о нем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 29 декабря 2021 года в России вступает в силу закон, по которому все иностранцы, приехавшие в нашу страну в поисках работы или на срок более 90 дней должны обязательно сдавать отпечатки пальцев.