Победители Всероссийского конкурса к 800-летию Александра Невского получили награды

Фото: РВИО

Итоги конкурса, посвященного большому юбилею одного из самых заметных правителей страны, который в уходящем году проводился по всей России, подвели в знаковом месте российской столицы — на ВДНХ. В историческом парке «Россия - Моя история» наградили тех, кто во Всероссийском творческом конкурсе на создание художественных, монументальных и музыкальных произведений, посвященных Александру Невскому, показал наивысшее мастерство.

Фото: РВИО

Помощник президента и глава РВИО Владимир Мединский подчеркнул, что столь масштабного конкурса, посвященного одной исторической фигуре, в стране не проводилось довольно давно . И потому это стало событием федерального масштаба.

Фото: РВИО

Конкурс организовали АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Минкульта РФ совместно с Патриаршим Советом по культуре Русской Православной церкви и Российским военно-историческим обществом. И господин Мединский выразил особую благодарность этому совету и его председателю, Митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону(Шевкунову) за внимание к проекту.

Помощник президента и глава РВИО Владимир Мединский. Фото: РВИО

Участников оказалось более 250. И представляли они более полусотни регионов страны. Номинаций было пять: «гимнографическое произведение», «живопись», «икона», «скульптура» и «хоровое произведение».

Фото: РВИО

Награды вручили глава Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, худрук Московского Синодального хора Алексей Пузаков, член-корр Российской академии художеств Владимир Суровцев, глава отдела проектов Патриаршего совета по культуре иеродиакон Арсений (Писарев) и член Российской академии художеств Василий Нестеренко.

Фото: РВИО

- Мы должны гордиться, что первыми оказались на этом пути после долгого перерыва, а первым всегда трудно... - поддержала финалистов Анна Громова.

Победителями конкурса стали:

- в номинации «живопись»: Татьяна Бодрова (Пермский край, работа «Великий князь, полководец, святой, защитник земли Русской Александр Невский);

- в номинации «скульптура»: Дарья Бердник ( Сочи, работа «Святой защитник»);

- в номинации «икона»: Екатерина Коноплева (Санкт-Петербург, работа «Святой Александр Невский – выбор России»);

- в номинации «гимнографическое произведение»: Рафаил Османов ( Санкт-Петербург, работа «Тропарь Александру Невскому»);

- в номинации «хоровое произведение»: Алексей Черняк (Екатеринбург, работа «В Городце»).

Более сотни лучших работ с середины ноября экспонируются на специальной выставке в Историческом парке «Россия - Моя история».