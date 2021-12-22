Вакцина от ковида включена в Национальный календарь прививок. Что это значит

Приоритетность вакцинации от COVID-19 разбита в календаре прививок на подгруппы в зависимости от того риска, который болезнь несет для определенных граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав России утвердил новый Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Главное изменение такое: вакцинация против COVID-19 внесена в раздел прививок, которые проводятся по эпидемиологическим показаниям.

Станет ли она обязательной в новом году и для кого, «Комсомолка» посмотрела вместе с экспертами врачом-инфекционистом, руководителем одного из московских медицинских центров Евгением Тимаковым и иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ДОКУМЕНТЕ

Приоритетность вакцинации от COVID-19 разбита в календаре прививок на подгруппы в зависимости от того риска, который болезнь несет для определенных граждан.

В первую группу людей с наиболее высоким риском попали люди старше 60-ти лет, медработники, сотрудники образовательных организаций, сфер социального обслуживания и многофункциональных центров, люди с хроническими заболеваниями, включая заболевания бронхиальной и сердечно-сосудистой системы, больных сахарным диабетом и ожирением, а также все люди, проживающие в городах, с численностью населения свыше миллиона человек.

- Первая категория людей достаточно широкая, - отмечает Николай Крючков. – Сюда попадают все люди, старше 60-ти лет, все люди, страдающие хроническими заболеваниями, причем, любыми. Не написано, что хронические заболевания должны быть серьезными, получается, что в эту категорию по вакцинации включены и, например, люди с хроническими гастритами, анемиями и многими другими болезнями. Это необычно, но сейчас формулировка именно такова. Плюс – это все граждане, проживающие в крупных городах с населением выше миллиона.

К приоритету второго уровня вакцинации от COVID-19 отнесены работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, те, кто работает на пограничных пунктах, работники вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, сотрудники сферы услуг.

В категории лиц с третьим приоритетом по вакцинации оказались госслужащие, муниципальные служащие, обучающиеся в ВУЗах и призывники, а также дети в возрасте от 12-ти до 17-ти лет.

Как указано в документе Минздрава, для вакцинации и ревакцинации населения России будут использовать вакцины, которые содержат «актуальные для России антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора».

Кроме того, в новой версии календаря Минздрав закрепил ранее принятую норму о том, что человека можно прививать разными вакцинами в один день. При этом их нужно вводить разными шприцами в разные участки тела. Исключение составляет вакцина от туберкулеза, ее нельзя прививать в один день с другими.

- По сути, данный документ Минздрава объединил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, - говорит Николай Крючков. - Раньше это были разные документы. Важно подчеркнуть, что в постановлении главного санитарного врача о прививках по эпидпоказаниям в октябре 2021 года уже была внесена прививка от ковида. Были соответствующие распоряжения на региональных уровнях. Так что в этом смысле существенных изменений документ Минздрава не несет, но сейчас расписана приоритетность прививок. Однако наверняка за этим документом последуют разъяснения и уточнения по поводу того, как прививки будут осуществляться на практике.

Вакцинация от COVID-19 в павильоне `Здоровая Москва` в Гостином дворе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЕСЛИ ОТКАЖЕШЬСЯ?

В России прививки – дело добровольное, подчеркивает эксперт. Пока основным нормативным актом, регулирующим отказ от вакцинации, является федеральный закон номер 157 от 1998-го года об иммунопрофилактике инфекционных болезней

- Там приводятся подробные основания того, что граждане обязаны подписывать письменный отказ от прививок, если они их делать по каким-то соображениям не хотят. Ковид здесь не исключение. Есть важный пункт в этом законе, который говорит о том, к чему ведет отсутствие необходимых по эпидпоказаниям прививок. А это, например, ограничениям на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных прививок в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

Отстранение граждан от работы в связи с изменением эпидемической обстановки, регулирует постановление правительства номер 825 от 1999 года. Сюда же относится и возможность временного отказа в приеме граждан в образовательные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний. Это и школы, и ВУЗы, и оздоровительные учреждения.

- К профессиям повышенного риска это постановление относит практически всех медицинских работников, сельхозработников, некоторых биологов, то есть, тех сотрудников которые контактируют с людьми с инфекционными заболеваниями, с живыми культурами инфекционных возбудителей, с кровью и биологическими жидкостями человека. Сюда же подпадают и сотрудники организаций, осуществляющие любую образовательную деятельность, - поясняет Николай Крючков. - И если у людей этих профессий нет медотвода от вакцинации, то фактически они будут отстранены от работы. Работники многофункциональных центров и работники сфер социального обслуживания не очень попадают под перечень профессий, которые уже были учтены в предыдущих нормативных актах, однако сейчас они в новом документе Минздрава обозначены.

На практике, скорее всего, все будет завесить от того, насколько критичной будет ситуация по эпидемическим порогам в каждом конкретном регионе и от дополнительных распоряжений со стороны главного санитарного врача, отмечает Евгений Тимаков. Равно как и то, как будет регулироваться посещение общественных мест в городах – миллионниках.

- Многое будет зависеть от того, как вирус будет изменяться, - добавляет Евгений Тимаков. - Мы видим сейчас новые мутации, которые могут стереть на «нет» все те прогнозы, которые мы гипотетически построим.

ВАЖНО!

Колоть детей - только по просьбе родителей

Что касается вакцинации детей (а прививки тем из них, кто попадает в группу 12 - 17 лет, внесены в календарь), то тут документ Минздрава дает наиболее широкую формулировку в плане свободы выбора.

- Предлагается такая стратегия, в которой, для того, чтобы ребенку подросткового возраста получить прививку от ковида, один из родителей должен написать письменное прошение, просьбу провести эту прививку, - говорит Николай Крючков. - Это потенциально уменьшает количество тех, кто будет привит. Важно, что достаточно получить такое прошение о прививке только от одного из родителей. Исходя из таких данных, можно рассчитывать, что привьются около 10 – 15 процентов подростков, тех, кому это необходимо. И это, скорее, будет соответствовать тому проценту родителей, которые верят в вакцину и хотят защитить своего ребенка. К сожалению, добиваться коллективного иммунитета за счет подростков и детей нам не приходится, ведь взрослые не вносят свой основной вклад.

ВОПРОС РЕБРОМ

БУДУТ ЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ

- В мировой практике мы уже видим такие меры, - напоминает Николай Крючков. - Есть пример Австрии, где предлагают ввести штраф за повторный отказ от вакцинации в размере 7200 евро, ведь человек, по сути, вредит своим поведением всему обществу. Однако в России, думаю, это вызовет массу протестов и возмущения. Не думаю, что это реально.