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Звезды21 декабря 2021 15:21

Звезда сериала «Солдаты», впавший в депрессию после смерти жены, показал молодую избранницу

Всенародно любимый замполит Староконь устроил личную жизнь спустя четыре года после трагедии
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Всенародно любимый замполит Староконь устроил личную жизнь спустя четыре года после трагедии

Всенародно любимый замполит Староконь устроил личную жизнь спустя четыре года после трагедии

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние годы актер Вячеслав Гришечкин мало снимался и совсем не появлялся на публике: звезда сериалов «Солдаты» (там у Гришечкина яркая роль замполита по фамилии Староконь, который в кадре из майора дослужился до полковника), «Маргоша» и «Сталин» тяжело переживал личную утрату. В 2017 году любимая жена артиста скончалась от рака в возрасте 49 лет. Гришечкин, который винил в трагедии самого себя за то, что был слишком занят карьерой и не смог спасти любимую женщину, впал в депрессию и поставил крест на личной жизни.

Кадр из сериала «Солдаты»

Кадр из сериала «Солдаты»

Когда спустя год актер появился в студии программы «Судьба человека», зрители отметили, что о супруге он говорит исключительно в настоящем времени - так, словно она ещё жива.

- Последний раз я видел Анюту 8 июня 2017 года. Для меня мой день рождения перестал существовать, потому что он у меня 28 июня, тоже связан с восьмерками. И мой календарь с тех пор так и показывает 8 июня, - признался Гришечкин Борису Корчевникову. - Я ничего не меняю в квартире: на стенах так и висят снимки Ани, на столе так и стоит ее компьютер. Говорят, время лечит… Нет, не лечит. Это глупости.

Тем не менее, спустя четыре года Вячеслав Гришечкин все-таки смог устроить личную жизнь. Как стало известно kp.ru, артист больше не одинок: на одном из светских мероприятий он появился в компании молодой эффектной спутницы. Ей оказалась продюсер Диана Бичарова. Пара выглядела абсолютно счастливой и не стеснялась проявлять чувства. Оказалось, Гришечкин и Бичарова встречаются уже полгода, но не афишировали отношения. Счастливая избранница уже познакомила актера с родителями, а он организовал для неё шумную вечеринку в честь дня рождения.

Для актера этот брак, пока гипотетический, может стать уже третьим.

Для актера этот брак, пока гипотетический, может стать уже третьим.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас все хорошо: в Новый год входим с большими планами, чуть позже вы обо всем узнаёте, - многозначительно подмигнул репортерам актёр, продемонстрировав, что безымянный палец его подруги сердца свободен для обручального кольца.

Спустя четыре года Вячеслав Гришечкин все-таки смог устроить личную жизнь.

Спустя четыре года Вячеслав Гришечкин все-таки смог устроить личную жизнь.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для актера этот брак, пока гипотетический, может стать уже третьим. От первой жены у Вячеслава Гришечкина есть взрослая дочь Ольга - ровесница его избранницы. С молодой подругой у артиста разница в возрасте почти 27 лет: ему 59, ей недавно исполнилось 33.

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