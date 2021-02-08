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Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили прав за пьяную езду

Актер намерен обжаловать решение суда
Елена АКИМОВА
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Вячеслав Гришечкин на съемках телесериала "Солдаты", 2011 год.

Вячеслав Гришечкин на съемках телесериала "Солдаты", 2011 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вячеслав Гришечкин известен российскому зрителю своими ролями в сериалах «Солдаты», «Марш Турецкого» и «Каменская».

Весной 2020 года актер попался пьяным за рулем и теперь суд поставил точку в этой истории. Мужчину лишили водительских прав, но он намерен обжаловать постановление суда.

Как заявил сам Гришечкин, он не отрицает, что находился пьяным в машине, но транспортным средством не управлял.

В суде он настаивал на своей версии произошедшего. В день, когда сотрудники ГИБДД остановили машину Гришечкина, он возвращался домой из ночного клуба. Вышел на улицу пьяным и хотел взять такси, но к нему подошел незнакомец, который узнал знаменитого актера.

Предложил бесплатно довезти до дома, естественно, на машине Гришечкина. Такое предложение устроило актера и он любезно согласился воспользоваться услугой.

Передал парню ключи от своего авто, а сам сел на пассажирское кресло. Но буквально через несколько минут поездку прервали полицейские.

«Молодой человек, увидев сотрудников ДПС, неожиданно пересел на заднее пассажирское сидение, сказал, что водительских прав у него нет», — цитирует Пятый канал показания Гришечкина.

Актер перебрался на водительское кресло, чтобы было удобнее беседовать с сотрудником ГИБДД и попытался объяснить происходящее, но не вышло.

В итоге был составлен протокол за езду в пьяном виде, за что Замоскворецкий суд Москвы и лишил виновного водительских прав, а еще выписал штраф.

По словам актера, он намерен обжаловать решение в части лишения водительских прав, так как не находился за рулем. А вот результаты медицинского освидетельствования виновный не оспаривает.

А в ноябре 2019 года Вячеслава Гришечкина избили в его квартире. Как сообщил источник kp.ru, нападавший был его знакомым, с которым у артиста произошел конфликт. Ссора переросла в драку, Гришечкин получил травму головы.

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