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Происшествия21 декабря 2021 16:19

Появилось видео зверского избиения фигуриста Дмитрия Соловьева

На Олимпийского чемпиона напали трое неизвестных
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Известный фигурист Дмитрий Соловьев подвергся нападению нетрезвых молодых людей.

Известный фигурист Дмитрий Соловьев подвергся нападению нетрезвых молодых людей.

Как уже писала kp.ru , олимпийский чемпион и фигурист Дмитрий Соловьев сейчас находится в Боткинской больнице, в отделении нейрохирургии.

Напомним: спортсмен, выходя ночью со своей девушкой Анной из караоке, вступился за женщин, к которым приставали хулиганы.

В распоряжении «КП» оказалось видео очевидцев потасовки.

На кадрах видно, как трое мужчин напали на фигуриста. По словам девушки спортсмена Анны, Дмитрия долго били ногами по голове. К счастью, полиция быстро приехала и хулиганов задержали. Как выяснилось, нападавшим по 18 лет. Сейчас Дмитрий Соловьев находится в сознании, к нему в больницу выехала его девушка Анна.

Напомним: Дмитрий Соловьев в этом году блистает в шоу «Ледниковый период». Спортсмен катается в паре с телеведущей Ксенией Бородиной. В прошлом году Соловьев катался в этом же шоу с Ольгой Бузовой.

«Комсомолка» желает спортсмену здоровья!

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