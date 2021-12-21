Появилось видео зверского избиения фигуриста Дмитрия Соловьева

Известный фигурист Дмитрий Соловьев подвергся нападению нетрезвых молодых людей.

Как уже писала kp.ru , олимпийский чемпион и фигурист Дмитрий Соловьев сейчас находится в Боткинской больнице, в отделении нейрохирургии.

Напомним: спортсмен, выходя ночью со своей девушкой Анной из караоке, вступился за женщин, к которым приставали хулиганы.

В распоряжении «КП» оказалось видео очевидцев потасовки.

На кадрах видно, как трое мужчин напали на фигуриста. По словам девушки спортсмена Анны, Дмитрия долго били ногами по голове. К счастью, полиция быстро приехала и хулиганов задержали. Как выяснилось, нападавшим по 18 лет. Сейчас Дмитрий Соловьев находится в сознании, к нему в больницу выехала его девушка Анна.

Напомним: Дмитрий Соловьев в этом году блистает в шоу «Ледниковый период». Спортсмен катается в паре с телеведущей Ксенией Бородиной. В прошлом году Соловьев катался в этом же шоу с Ольгой Бузовой.

«Комсомолка» желает спортсмену здоровья!

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