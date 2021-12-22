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Общество22 декабря 2021 4:00

Сергей Соловьев: Голова Ким Чен Ира была под водой, он пускал пузыри, а мои руки были сжаты у него на горле

На 78-м году жизни скончался Сергей Соловьев замечательный режиссер, автор фильмов «Асса», «Сто дней после детства»... Вспоминаем удивительные истории из его жизни
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
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Когда Сергей Соловьев начал снимать «Сто дней после детства» с Татьяной Друбич в главной роли, ему было 30 лет. Она же тогда училась в седьмом классе. Фото: Пашвыкин/РИА Новости

Когда Сергей Соловьев начал снимать «Сто дней после детства» с Татьяной Друбич в главной роли, ему было 30 лет. Она же тогда училась в седьмом классе. Фото: Пашвыкин/РИА Новости

Во время войны на севере России, в Карело-Финской ССР, полюбили друг друга и поженились офицер НКВД, смершевец Александр Соловьев и дочь «врага народа» Калерия Нифонтова. В результате этого неслыханного мезальянса в 1944 году в городе Кемь появился на свет Сергей Соловьев. Он с удовольствием пересказывал легенду о том, как появилось название этого города: от сокращения «сослать к е. м.», то есть, выражаясь культурно, «к такой-то матери», - будто бы такую резолюцию накладывала на дела провинившихся матушка Екатерина II.

Впрочем, на берегу Белого моря будущий режиссер провел не так уж много времени - отца вскоре перевели в Пхеньян, чтобы он помог взойти к вершинам власти Ким Ир Сену. Крошка Соловьев подружился со своим ровесником - сыном корейского вождя. «И пока отцы стояли на трибуне, мы с Ким Чен Иром гуляли», - рассказывал Сергей Александрович. А еще рассказывал, как однажды подрался с приятелем и едва не утопил его в фонтане. «Голова маленького Кима, говорили, уже была под водой, он пускал пузыри, руки мои до синевы были сжаты у него на горле - за что я так страстно хотел его утопить, никому не было ведомо. Впрочем, все это рассказывала мне мама».

Юный Сережа Соловьев в детстве жил в Пхеньяне и играл с будущим лидером страны Ким Чен Иром.

Юный Сережа Соловьев в детстве жил в Пхеньяне и играл с будущим лидером страны Ким Чен Иром.

Конечно, звучит довольно фантастично, но лукавый Соловьев в начале мемуаров предупреждал, что «литература и жизнь - одно и то же».

Отказался экранизировать книгу Брежнева

Все могло в его жизни сложиться иначе, вспоминал Соловьев, если бы он взялся за экранизацию мемуаров Брежнева «Малая земля». Предложили ему сценарий на «Мосфильме» с максимальной торжественностью: «Дело чести нашей студии снять эту картину на самом высоком художественном и гражданском уровне. Мы окажем вам всяческую поддержку. И вообще, пора бы уже подумать о вступлении в партию…»

Среди героев были Брежнев, Суслов, Гречко. Диалоги врезались Соловьеву в память. «Политкомиссар Суслов, гневно топоча ногами, кричал в землянке на Брежнева: «Ты вчера опять в атаку бегал, шальная твоя голова! Твое дело не в атаку бегать, а здесь, в блиндаже, думать, как добить врага в Берлине!» На что Брежнев со скромным достоинством отвечал: «Дай уж я разберусь, что мое дело, а что - не мое! Бегал и бегать буду! И до Берлина в атаке добегу!»

Перед Соловьевым маячили златые горы. Был великолепный шанс познакомиться с самим Леонидом Ильичом. О любых квартирных и бытовых проблемах можно было бы забыть навсегда. При этом Соловьев прекрасно понимал, что браться за это произведение - просто стыдно.

Он часами думал, как отвертеться от «подарка судьбы», и в итоге нашел формулировку. Когда его спросили, будет он снимать кино или нет, он ответил:

- Нет у меня достаточной профессиональной оснащенности. Не подниму я такую вещь! Здесь нужна такая филигранная разработка батальных сцен! Людские массы, морские атаки, авиация, подводные лодки, Кремль, Сталин, Гитлер, союзные торпедные катера… Героический подвиг народа и отдельных личностей в Великой Отечественной войне! Это опытный человек должен делать! Зачем же вы хотите скомпрометировать мной, зеленым мальчишкой, такой интересный, масштабный замысел! Нет, не могу я этого сделать...

«Сядешь лет на пятнадцать»

Сложности продолжались. Про юных героев соловьевской картины, «Сто дней после детства» директор «Мосфильма» Николай Сизов сказал: «Ты показываешь темных ублюдков. Их волнуют одни лишь дикие, низменные инстинкты. Какое-то повальное половое очумение…» Однако фильм получил приз за режиссуру на Берлинском кинофестивале - и сразу ему начали давать премии и на родине. К Соловьеву наконец-то пришла слава.

Лену Ерголину в «Ста днях…» сыграла семиклассница Таня Друбич. Соловьев вспоминал, что у нее единственной из тысяч претенденток оказались «глаза разумного человека, что в таком возрасте встречается крайне редко». Она с ходу заявила, что уже снималась в кино в фильме «Пятнадцатая весна» и снова стоять перед камерой ей неинтересно. Соловьев и сам ее снимать не хотел, она не вязалась с образом, который он придумал, но других подходящих кандидаток не было.

Отношения режиссера и его музы продолжались после съемок и закончились браком. Фото: Кадр из фильма "Сто дней детства", 1975 г.

Отношения режиссера и его музы продолжались после съемок и закончились браком. Фото: Кадр из фильма "Сто дней детства", 1975 г.

25 августа 1974 года Соловьеву исполнилось 30 лет, и в этот день начались съемки. С утра, во время репетиции, зарядил дождь, режиссер с актрисой залезли под крышу купальни и час там молча сидели. «Что произошло в этой купальне, я до сих пор не знаю и объяснить никак не могу. Но когда дождь утих и мы вышли на мокрые мостки, я уже знал, что более идеальной Ерголиной нет и не может быть на этом свете вообще».

После съемок их отношения продолжились, хотя Друбич еще училась в школе, а Соловьев был взрослым и к тому же женатым человеком. «Долгое время я вел «двойную жизнь», которую не имел внутреннего права до поры ни переделать, ни прекратить… Моя «двойная жизнь», как вы понимаете, имела еще вдобавок и прискорбный уголовный оттенок. «Если все откроется, - с прежней ровностью и абсолютно разумными глазами сообщала мне Таня, - ты непременно сядешь лет на пятнадцать… Чем все это время буду заниматься я?»

Но Соловьев почти ежедневно приезжал в школу, где она училась. Деваться нам было некуда, мы кругами колесили по Москве. Иногда в хорошую погоду ехали в Подмосковье. Никогда ни о чем не договариваясь, тем не менее оба знали, что не может быть такого дня, чтобы я не приехал. С утра, уходя в школу, Таня захватывала с собой в портфель «гражданские одежды», в которых ее общество не ставило бы меня в неловкое положение. Выйдя из школьного класса, она поднималась наверх, к чердаку, там переодевалась в «гражданское», прятала в портфель фартук с крылышками и уже в таком виде выходила на улицу».

Потом Татьяна окончила школу, поступила в медицинский институт, стала официальной женой Соловьева, родила дочь Анну, ныне - известного композитора. И, разумеется, снялась у мужа в знаменитых картинах - «Спасатель», «Наследница по прямой», «Избранные», «Асса», «Черная роза…»

КСТАТИ

«Иногда Таней забивают гвозди»

Уже в 2000-е Соловьев говорил: «Друбич для меня как любимый браунинг для Дзержинского. Или играет Башмет на альте, он за него трясется. Я говорю: он что, дорогой? Дорогой, говорит, но не в этом дело. В качестве звука. Таня для меня как инструмент, который я знаю очень хорошо. Когда она снимается в других картинах, я иногда вижу, как все топорно. Можно микроскопом забить гвоздь? Можно. Иногда Таней забивают гвозди».

ПАМЯТЬ

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