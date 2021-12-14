«Это невыносимо! Ведь еще позавчера он шутил по телефону»: Актеры и друзья вспоминают режиссера Сергея Соловьева

Кинорежиссер Сергей Соловьев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер и педагог Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни в своей квартире в Москве. Причиной смерти народного артиста называют проблемы с сердцем. Знаменитости, которые работали и были знакомы с Сергеем Александровичем, его творчеством выражают соболезнования близким и вспоминают режиссера.

Актриса Евгения Крюкова снималась в картинах Сергея Соловьева «О любви» и «Анна Каренина»: «Это был невероятный человек! Как так! Он называл меня смесь Буратино и Чарли Чаплина и это было невероятно приятно. Я ему очень верила. Две картины вместе! Я отказывалась снимется в роли Бетти Тверской три раза. А он уговаривал. Потом позвонил и сказал: «Знаю, что у тебя завтра выходной. Съемка с утра. Костюмы готовы!» И добавил, что так же как для Зархи важно было, чтобы играла Плисецкая, так для него важно, чтобы в его фильме в роли Бетти была я… Он перестраивал стену дома, когда я подарила ему зеркало из бетона, которое для него специально сделала. Он помогал советом, когда я в этом нуждалась. А какой он рассказчик! Однажды мы ехали в Выборг из Питера на машине на кинофестиваль. К концу дороги я не могла дышать. У меня болели все мышцы от хохота! Он был! А теперь нет! Остается только память и ощущения! Спасибо, Сергей Александрович, что были в моей жизни! Спасибо, что была в Вашей!»

Артисту Вячеславу Манучарову повезло - впервые он снялся в кино сразу у Соловьева: «Сергей Александрович, дорогой мой первый режиссер, учитель, всегда точный и всегда видящий насквозь. Умный и тонкий с невероятным русским чувством юмора. Человек умеющий дружить: никогда не забуду, как меня - студента первого курса он утвердил в «Анну Каренину», и как наставлял меня. Как однажды в таком же, как и сегодня снежном декабре, случайно зайдя в холодный автобус с групповкой, посмотрел на меня и сказал: «Твое место со всеми в гримерке, а ну марш к нам». И посадил меня в гримерку с Абдуловым и Янковским. Не забуду как сшиб Вас однажды в коридоре «Мосфильма», наши пробы на фильм «О любви», ваш смех и ваши добрые глаза. Вы были и есть настоящим русским аристократом от Ассы до Толстова! Спасибо большое Вам за то, что вы показали, как нужно работать и любить!»

Актриса Екатерина Волкова снималась у Соловьева в картинах: «О любви», «2-Асса-2». За два дня до смерти режиссера Волкова разговаривала с Сергеем Александровичем по телефону. Катя тогда не знала, что этот разговор станет последним: «Это невыносимо. Сергей Александрович… Ведь позавчера вы, как всегда, шутили по телефону, обещали прийти посмотреть на мою Айседору (речь о спектакле «Женщины Есенина», в котором играет актриса – прим. Авт.). Родной мой человек, мой учитель как же так…»

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова: «Сергей Александрович, после «Ассы» вы могли уже больше ничего не снимать. Это было новое, свежее, дерзкое слово - прорыв в другое измерение, открытие и вскрытие одновременно! Хотя конечно вы не снимать не могли! Вам необходимо было предъявить миру свои идеи, мысли, переживания».

Актриса Алика Смехова вспоминает кино Соловьева: «100 дней после Детства», «Станционный смотритель» - это мои первые открытия в мире искусства большого кино. Столько связано было с периодом создания кинофильма «Асса» - мой первый муж был соавтором сценария и подарил мое имя героине Друбич. Художественность, глубокий смысл, тонкий вкус, чувственность и одухотворенность - это все кино Соловьева. Это большая потеря для всех нас, для нашего кинематографа».

Писатель Захар Прилепин написал в социальных сетях, что смотрел все фильмы Соловьева и всегда ждал новые: «И книжки его покупал, потому что несмотря на все его обычные в этой среде демократические закидоны - он был добрейший дядька, и очень остроумный. «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «О любви» и «Анна Каренина» для меня безусловная классика, прекрасно понятая и нежнейше переданная на экран. «Дом под звёздным небом» - снимался как «перестроечный» фильм, а получилась страшная пародия на саму «перестройку». «Асса» - это огромная часть моей юности, я смотрел этот фильм раз тридцать. Он тоже, казалось бы, про «перестройку» - но в итоге оказалось, что это был диагноз, и весьма точный. Бандит Крымов там убьет Бананана (то есть, грубо говоря, «братки» и «папики» задушат романтиков, молящихся на БГ), а потом самих «братков» и «папиков» задушит «контора». А фильм 1987 года, вот ведь. Вообще Соловьев - это как бы наш Кустурица: умеющий и классику, и драму, и абсурдистское цыганское веселье - в духе его «Черной розы», и все того же «Дома под звездным небом», похожих сразу и на «Аризонскую мечту» и на «По млечному пути» Кустурицы. А еще Соловьев открыл кино Татьяну Друбич, Машу Аниканову и Катю Волкову. Сразу понятен тип женщины, который его покорял. Сергей Александрович. Поклон за нашу юность. Вы хотели, как лучше. Получилось как получилось».

Продюсер и режиссер Александр Роднянский называет Соловьева и замечательным режиссером, и настоящим учителем, и честным человеком. А еще потрясающим рассказчиком: «Когда я был мальчишкой, его фильмы заставляли меня страдать, влюбляться в его героинь, сочувствовать его героям. «Сто дней после детства», «Спасатель» и «Наследница по прямой» подготовили меня к мучительности переживаний, объяснили, что такое «трудный возраст», вовлекли в культурные контексты. Фундаментом «Ста дней» был Лермонтов, «Спасателя» - Толстой, а «Наследницы по прямой» - Пушкин. Я был тронут удивительной поэтичностью, с которой герои фильмов Соловьева прощались с детством. В годы перестройки трилогия «Асса», «Чёрная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звёздным небом» прорвали молчание десятилетий, обозначив слом эпох, сформулировав страх и неопределенность перед лицом радикальных перемен в стране. Именно «Асса» устами Виктора Цоя прокричала: «Перемен требуют наши сердца!» «Чужая белая и рябой» была важным для моего поколения фильмом о сталинском времени - в нем цветная история детства мальчишек, увлечённых голубями, контрастировала с черно-белыми кадрами, оставшимися в памяти навсегда - отец главного героя, однорукий военрук, беспомощно бьется в конвульсиях на полу грязного сортира...».

В 2019-м году Соловьев получил приз «Кинотавра». После болезни выйти на сцену не смог — приз Сергею Александровичу вынесли в зал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роднянский вспомнил и сына Соловьева: «Написанный его уже покойным (увы!) сыном Дмитрием и снятый с ним же в главной роли «Нежный возраст» прямо говорил и о бандитской природе пришедшего в страну свободного рынка, и о чудовищной культурной деградации целой страны. Близкими друзьями Соловьева были Данелия и Тарковский, Шпаликов и Шукшин, многие значимые фигуры советского кино. В нулевых Соловьев талантливо рассказал о людях, которые его окружали, в трехтомнике своих воспоминаний, остроумном и ностальгическом. На фото - Сергей Соловьев получает самый важный приз Кинотавра. За вклад. За честь и достоинство. Сергей Александрович не мог выйти на сцену, отходил от болезни. Приз мы принесли ему в зал. И сотни людей, стоя, долго аплодировали мастеру. Как это еще долго будут делать все, чью жизнь он обогатил своими фильмами».