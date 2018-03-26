Мавроди умер, но дело его не умрет никогда

СЕГОДНЯ 14:55 2018-03-26T14:56:10+03:00

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Он мог бы вполне стать к нынешнему времени успешным олигархом и членом РСПП. Если бы его не «убили» еще в 90-х. Предпринимательская жилка – налицо. Как и многие сотни тысяч других таких же, с «жилкой», он оказался на руинах СССР с никому на тот момент (да и во многом на этот момент тоже) не нужной профессией. Инженер какой-то. Да кому ты нужен? С ответа на этот вопрос – да никому ты не нужен с тем, чему тебя выучил СССР - и начались многие «карьеры» олигархов. Кто-то «вареными» джинсами торговал, как Прохоров, кто-то — детскими игрушками, как Абрамович, кто-то — театральными билетами — как Фридман. Так начинал и Мавроди. Притом, что он еще в спорте при «советах» преуспел: был чемпионом Москвы по самбо...

«Лихие 90-е» были временем возможностей - преимущественно для «лихих» людей. Мавроди использовал свой шанс на все даже не 100%, а на 1000%. Но вот парадокс. «Кинув» сотни тысяч людей «на деньги», он не вызывает – и раньше не вызывал – такой народной ненависти, как иные олигархи, которые вроде никого формально и конкретно не «кидали», а просто, как считает большая часть нашего общества, «ограбили страну» в целом.

За каких-то пять лет (с 1989-го по 1994-й) бизнес Мавроди из кооператива разбух в «пирамиду», клиентами которой стали от 10 до 15 миллионов человек. Объем операций – сопоставим с тогдашним куцым бюджетом страны. Цена акций компании выросла в 127 раз. Те, кто вовремя «соскочил» с верхушки пирамиды, могли потом годами ссылаться в своей налоговой на МММ как на «источник происхождения средств» (все документы МММ потом пропали). Те, кто не успел «соскочить», выходили на демонстрации протеста против ареста Мавроди в 1994 году, требуя, чтобы чудо легкого обогащения продолжалось.

Нет, не надо думать, что «вера в чудо» и легкие деньги – это исключительно русская народная забава, уходящая корнями в народный эпос и сказки про всякие «скатерти-самобранки». Вон в «ушлой» Америке «эффект Мэйдоффа» ничем не хуже нашего «эффекта Мавроди». Притом, что к нашему кудеснику несли деньги самые простые люди, потерявшиеся, а порой и отчаявшиеся в новой жизни, а Бернарду Мейдоффу – многие известные люди. В том числе звезды Голливуда.

На волне «народной любви» Мавроди даже стал депутатом Госдумы. Тогда это было для таких людей проще. Правда, всего на год. Потом его полномочия прекратили, поскольку он не явился ни на одно заседание. Может, коллеги просто завидовали? Случись такое позже, наверняка Мавроди не стал бы дожидаться нового ареста, да и скрылся бы в Лондоне, попросив политического убежища от «преследований режима». Но Мавроди скрылся в неизвестном направлении (его долго не могли даже объявить в международный розыск) и утверждал, что хотел бы «расплатиться» с вкладчиками. Забавно кстати, что вереница грузовиков «КамАЗ», вывозивших деньги из закрытых офисов МММ в 1994 году, так и «растворилась» в мутном воздухе 90-х. Следов так и не нашли. Или не искали. Но эти деньги Мавроди точно не присвоил. И не вывел за рубеж, как стало принято потом.

В начале 2000-х (а его вновь задержали лишь в 2003-м) он успел начать строить еще одну «пирамиду». И опять десятки тысяч людей (правда, уже не миллионы, все-таки уроки Лени Голубкова и других лопнувших «пирамид» свое дело финансового образования граждан сделали к тому времени) ему поверили. В 2011 и в 2013 годах он, уже отсидев в тюрьме, предпринимал новые попытки «пирамидостроительства» И опять находились те, правда, все меньше, кто к нему шел и нес деньги. В последние годы он предпринял попытку выйти на межудародный рынок – с проектом MMM Global, охватившем якобы аж 37 миллионов человек из 118 стран мира (правда, это слова самого Мавроди, проверить невозможно).

Ну и чем, на взгляд простого обывателя, это хуже того же биткоина? Да и на взгляд непростого обывателя тоже. А чем это хуже банкиров, которые, не дожидаясь отзыва лицензии, переводят все деньги в офшор, а сами себя «переводят» в Лондон? Появись новый Мавроди сегодня, уверен, к нему снова понесли бы деньги. Во-первых, понесут те, кто по-прежнему не верит, что можно честному человеку честным трудом много заработать. Во-вторых, человек по-прежнему алчен и часто уверен, что именно ему удастся ухватить птицу счастья за хвост и обмануть судьбу. В-третьих, он тем больше верит в чудо, чем меньше верит в то, что работают формальные законы и правила. Так что МММ будет вечной. Не в той форме, как придумал Мавроди, так в иной.

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Великий махинатор и создатель МММ: умер Сергей Мавроди

Евгений БЕЛЯКОВ

Сергей Мавроди. Икона всех российских мошенников. Самый успешный российский пирамидостроитель. В 90-е годы он чуть было не стал самым богатым человеком страны, когда завлек в свои сети миллионы россиян. Его доход тогда оценивали в $50 млн. в день. Редкие олигархи могли похвастаться такой эффективностью. Схема была простой - вкладывай деньги, ничего не делай, получай доход. Халявщиками и партнерами на таких условиях готовы были стать почти все россияне. В августе 1994 года пирамида рухнула, оставив без сбережений, по разным оценкам, от 2 до 15 млн. человек (подробности)