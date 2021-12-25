"Если Господь Бог создал Эверест, то почему мне на него не подняться?": Правила легендарного путешественника Федора Конюхова

Наиболее сложной своей экспедицией Федор Филиппович считает переход на веслах от Новой Зеландии до мыса Горн в 2018 - 2019 гг. Тогда лодка несколько раз попадала

12 декабря исполнилось 70 лет действительному члену Русского географического общества знаменитому путешественнику Федору Конюхову. Крестный сын великих русских первопроходцев (в РГО его принимал еще легендарный полярник Иван Папанин!) первым на планете покорил все пять ее полюсов - Северный, Южный, Эверест (полюс высоты), Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и мыс Горн (полюс яхтсменов). А всего он преодолел более 300 тысяч километров, совершив более полусотни уникальных экспедиций, две из которых поддерживала «Комсомольская правда». В 1986 году это был лыжный переход полярной ночью к Полюсу относительной недоступности, а в 1988-м - переход СССР - Северный полюс - Канада.

К юбилею отважного путешественника мы собрали самые яркие и мудрые его высказывания из интервью разных лет.

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Годы приносят мне только больше благ, чем когда я был молодой... Раньше я так думал: в 50 лет уеду в деревню, буду писать книги, картины на покое. А когда исполнилось 50 лет - такое ощущение, что вся жизнь впереди. Многие самые интересные свои рекорды я после пятидесяти и даже шестидесяти поставил. В 61 год второй раз на Эверест сходил, в 65 - облетел планету на воздушном шаре, поставил мировой рекорд, в 68 - на веслах Южный океан прошел, тоже с рекордом. Пока силы есть, буду путешествовать.

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Невозможно убежать от себя и своих проблем в горы или океан. Человек рано или поздно вернется к себе, ведь главное путешествие его жизни - это сама жизнь.

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Какая может быть депрессия в наше время! Иди на стройку работай, купи заброшенное поле и засади картофелем, потом его надо пропалывать, а затем выкапывать. Если нет своего ребенка, возьми из детского дома, и сразу вся депрессия пройдет.

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В разных уголках России путешественник возвел семь часовен. Эта находится на берегу острова Большой Шантар, что в Охотском море. В ней помолились в 2019 году члены совместной экспедиции РГО и «Комсомолки», когда снимали фильм об архипелаге. Фото: Евгений САЗОНОВ

Болтаться по миру - это не есть путешествия. Слонов цирковых тоже возят по планете. У путешественника каждый шаг должен быть осмысленным. Путешественник - тот, кто делает исследования. Путешественник - тот, кто открывает мир, преодолевает планку человеческих возможностей.

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Путешественнику надо знать все, поэтому ему надо много учиться, очень много учиться... Я и сейчас не перестаю учиться. Не надо стесняться учиться, спрашивать совета у экспертов, сколько бы тебе ни было лет.

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Самое яркое впечатление у меня в жизни было тогда, когда я встретил свою жену - Иринушку. И сколько я живу, столько и удивляюсь…

Из сорока лет брака я только лет пятнадцать дома и был, и это заслуга жены, что семья оказалась крепкой, ее терпению памятник должен стоять из золота.

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Экспедиции мои были настолько сложны, что без веры я бы почувствовал разрушение и не смог бы продолжить.

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В этой часовенке находится молитвенник Конюхова, с которым он пересек Тихий океан на лодке в 2014 году. Фото: Евгений САЗОНОВ

Если бы я не верил в то, что последний шанс - это молитва, я бы погиб. У верующего, если грубо, по-мирски сказать, на один шанс больше.

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Я всегда считал так: если Господь Бог создал Эверест, то почему мне на него не подняться?

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У альпинистов есть понятие «лимит риска». Я не катаюсь на американских горках, даже на машине за рулем не езжу - надо беречь адреналин, этот лимит, потому что это защита.

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Пассивный отдых для меня равносилен хладнокровному убийству времени при отягчающих обстоятельствах.

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Страх - это нормально. Не боится только тот, кто ничего не делает.

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План экспедиций у меня расписан на несколько лет вперед. Если я не путешествую, то обязательно занимаюсь планированием. Приходится вести сразу несколько проектов в разной степени готовности, ведь никогда не знаешь, что получится реализовать быстрее...

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Физически мне не то что некогда приобретать форму - мне некогда ее терять. Людям с характером достаточно ровно того здоровья, что у них есть, если тратить силы разумно.

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В походе обязательно должны быть средства и от бытия, и от небытия. И от «не сходить», и от диареи, и от головы, и от простуды. Хотя, конечно, быстрей положиться на универсальное средство - коньячок со спиртом и медом, которое иногда за один прием лучше поставит на ноги, чем вся официальная медицина. Его и под грусть хорошо, чувствуешь, оно тебя понимает... Ну и если человек подходящий - показать, что ты его уважаешь не на словах.

* * *

Доходят ли мои молитвы до самого Бога? Я точно не знаю и никогда не узнаю этого на земле. Но если они дойдут до сердца человека, за которого я молюсь, и укрепят его, значит, мой храм нужен и я служу правильно.

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Я не идеальная модель, а живой человек со слабостями, и прекрасно отдаю себе отчет, что и у меня есть грехи, много грехов, и самых больших грехов, которые не бывают бывшими, есть предубеждения и заблуждения. Но нет во мне греха зависти - ни черной, ни белой, ни цвета зеленого луча…

* * *

Иногда кажется, что мне уже лет 300 - столько всего я видел, но пока не перестанешь удивляться новому, стремиться раздвинуть границы своих возможностей - будешь молодым.

По материалам «Комсомольской правды», rgo.ru, «Фомы», «Коммерсанта», «Техника - молодежи» и других СМИ.

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