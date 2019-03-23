Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана

Шторм, в который попал Федор Конюхов у берегов Южной Америки, - тяжелое испытание для человека, но знаменитый путешественник готов сражаться со стихией. В этом уверен эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов. Радио ”Комсомольская правда” попросило его оценить опасности, с которым сейчас борется легендарный Федор Конюхов.

Напомним, что путешественник еще в декабре отправился в плавание по неизведанному ранее маршруту - от Новой Зеландии до мыса Горн, в пределах от 40 до 60 градусов южной широты, которые известны морякам как «Ревущие сороковые» и «Неистовые пятидесятые» из-за частых штормов и бурь. Федор Конюхов плывет один и время уже установил промежуточный рекорд, проведя в Южном океане на весельной лодке «АКРОС» 62 дня.

Карта маршрута путешествия Федора Конюхова. Фото: konyukhov.ru

Но на пути лодка Конюхова попала в целую серию штормов, которые движутся от берегов Антарктиды по тому же маршруту. Федор Конюхов должен был завершить путешествие в начале марта, но его лодку накрыл уже пятый по счету шторм.

«Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба», - такое СМС путешественник смог отправить друзьям по спутниковой связи. Сподвижник Федора Конюхова Вадим Цыганов в беседе с “КП” сообщил, что друзья опасаются за путешественника - он еще ни разу не попадал в такую мощную серию штормов. Ни одна спасательная операция невозможна при такой непогоде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698885" frameborder="0"></iframe> Вадим Цыганов - друг и сподвижник Федора Конюхова рассказал о сложной погодной ситуации.

Отвечая на вопрос о том, какие опасности могут грозить состоянию здоровья Федора Конюхова эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов отметил:

- Когда человек гребет на веслах - это физические усилия, продолжительные и монотонные. Второй момент- люди, которые бывали в океане, знают, что такое морская болезнь. Она бывает не только у новичков. Во время сильного шторма даже опытного человека морская болезнь может взять в свои крепкие лапы. И естественно, что на маленькой лодке это обостряется. Это тяжело для вестибулярного аппарата, да и в целом психологического - понимание, что ты один, ты ничего не видишь… Со всех сторон - физический, психологической - на человека идет сильнейший прессинг. Особенно когда непогода продолжительная. Особенно если человек понимает, что есть риск погибнуть. Страх забирает очень много внутренних сил человека. Да, Федор Конюхов - человек бесстрашный. Но стихия сильнее одного человека. В одиночестве проходить через это - требуется огромное мужество, - отметил он.

Хорошая погода в Южном океане - исключительная роскошь. Фото: konyukhov.ru

При этом эксперт указал, что путешествие Федора Конюхова было тщательно спланировано и он готов к ударам стихии:

- Многие люди когда слышат слова “весла”, “лодка” - то представляют небольшую резиновую лодку, в которой сидит человек и гребет. На самом деле у Федора Конюхова самая высокотехнологичная лодка. Она герметичная, закрыта, весла выведены специальным образом. Она похожа на космолет из фильмов. Вода внутрь проникнуть не может. Это очень непростая система, которая способна выдержать и шторм, и долгое автономное пребывание в сердце океана. Даже если она перевернется, если будут большие волны - нужно будет просто переждать бурю и вызвать на помощь более крупные спасательные суда. Система навигации у него также находится на высочайшем уровне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698893" frameborder="0"></iframe> Эдуард Халилов, эксперт по безопасности и выживанию: «Угрозы для жизни Конюхова нет».

Отметим, что весельная лодка «АКРОС», на которой плывет путешественник, оснащена тремя независимыми системами электрогенерации: солнечной, ветряной и электрохимической. Связь и навигация обеспечивается несколькими спутниковыми системами, дублирующими друг друга. Ее длина составляет 9 метров, в носовой части расположены два отсека для запаса продуктов на 300 дней и оборудования.

- Федор Конюхов - это человек-легенда. О нем знают не только в России, но и в мире. И когда готовятся экспедиции - продумываются разные варианты развития событий, в том числе и непогода. Готовятся запасы, путешественник проходит медобследование. Да, тяжело, но не нужно забывать, что Федор Конюхов долгие годы путешествует один и видел многое. Это риск, но риск человека, который выбрал смысл жизни именно в таких одиночных, длительных и опасных путешествиях. Я уверен, что все закончится благополучно, - заключил эксперт.

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