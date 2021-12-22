Алена Апина после пластической операции носит парик и прячет лицо

Певица призналась, что изменила в своей внешности

Алена Апина в последнее время заметно преобразилась. Она не скрывает, что помолодела и похудела благодаря пластическим операциям. Однако с недавних пор певица стала носить парик и прятать лицо.

Алена Апина долгое время мечтала о тонкой талии и упругих ягодицах, вот только ни диеты, ни занятия спортом ей в этом не помогли. И тогда Исполнительница суперхита "Электричка" решилась на пластическую операцию.

"Не буду лукавить, что моя внешность - это природа. Невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства извне. Я использую все те знания, которые доступны хорошим косметологам и хирургам. Не так давно я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура - никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование. У меня появилась талия, попа", - без стеснения отмечала звезда.

Вокалистка уверена, что все можно поменять и сделать так, как ты хочешь. "Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства - блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Однако с недавних пор Апина удивляет поклонников новым преображением. Знаменитость все чаще предстает перед публикой с густой копной длинных каштановых волос. Артистка обзавелась париком.

При этом поклонники заметили еще одну деталь. На многих своих фото Алена старается спрятать лицо, отворачиваясь от камеры вполоборота. Впрочем, фанаты восхитились стройной фигурой кумира. Многие считают, что их любимица может дать фору гораздо более молодым женщинам.