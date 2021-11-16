Алену Апину опозорили на шоу: "Сделали из меня жирную бабищу"

Алена Апина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена Апина устроила грандиозный скандал из-за съемок в шоу. Певица недовольная тем, как она выглядит. В этом артистка обвинила операторов.

Алена Апина который день сама не своя. Она призналась, что находится в ужасе из-за того, как показали ее номер "Девочка, танцуй" в эфире шоу "Суперстар" на канале НТВ.

"Когда ты выходишь на сцену с песней, камера должна быть направлена на тебя. А тут в течение двух с половиной минут мелькают прекрасные голые ... девушек на шестах. И лишь два раза мелькнули твое плечо и лицо. Я не знаю, как это нужно было снимать", - сокрушается исполнительница хитов "Электричка" и "Узелки".

В эфире на лице артистки были видны синяки. Как оказалось, за день до этого Апина побывала у косметолога и сделала мезотерапию. Алена гневается: "Каким надо быть криворуким оператором, чтобы умудриться так снять. У меня лицо простой русской женщины, а здесь передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то!"

Звезда "Комбинации" в свои 57 лет не стесняется позировать топлес, показывая грудь. Она уверена, что это красиво.

Отметим, вот уже несколько лет артистка одинока. Расставшись со вторым мужем Александром Иратовым, она так и не встретила новую любовь. "Мне каждый день замуж предлагают. Каждый день просыпаюсь и думаю: «Позовут или нет». И каждый день зовут!", - цитирует ее Собеседник.Ru.