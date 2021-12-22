Золотые купола и 3000 метров гирлянд: в Кремле нарядили главную елку страны

В Кремле есть традиция - каждый год 22 декабря на Соборной площади наряжать главную елку страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кремле есть традиция - каждый год 22 декабря на Соборной площади наряжать главную елку страны. В прошлом году украшали золотыми, серебряными и белыми шарами, повторяя цвета куполов соборов Кремля. Рассказываем, какой "наряд" выбрали для елочки 2021-2022.

Елку для Кремля выбрали еще летом - лесную красавицу нашли недалеко от деревни Фряново. Искали дерево правильной формы, обращали внимание на критерии - высота, возраст дерева, красота и размах веток.

Елку для Кремля выбрали еще летом - лесную красавицу нашли недалеко от деревни Фряново. Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Титул главной елки страны достался 94-летней красавице. Ее высота 28 метров, — рассказали в лесничестве Щелковского округа.

На Соборной площади она оказалась 16 декабря. Ее украсили новогодней гирляндой - около 3000 метров, а последние украшения повесили утром 22 декабря. Помочь вызвались кадеты московского Технического пожарно-спасательного колледжа имени В.М.Максимчука - пять мальчиков и пять девочек.

На Соборной площади она оказалась 16 декабря. Ее украсили новогодней гирляндой - около 3000 метров, а последние украшения повесили утром 22 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это очень волнительно: стоять в центре России и украшать главную елку страны. Загадаю, чтобы мои друзья, близкие никогда не болели, чтобы никогда не было коронавируса, - сказал 11-летний Тихон.

- Это большая ответственность. Хочется, чтобы все было хорошо у страны и у моих родных, - сказала 12-летняя Ирина.

В этом году главную елку украсили по мотивам сказки "Морозко" как и в прошлом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году главную елку украсили по мотивам сказки "Морозко" как и в прошлом году.

- Такое решение мы приняли, так как год назад небольшое количество людей смогли полюбоваться новогодней красавицей из-за ковидных ограничений, — рассказала Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами президента России.

Игрушки морозоустойчивые и легкие, поэтому они спокойно лежали в открытых ящиках при 20-градусном морозе и дожидались момента, когда окажутся на елке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Игрушки морозоустойчивые и легкие, поэтому они спокойно лежали в открытых ящиках при 20-градусном морозе и дожидались момента, когда окажутся на елке. Дополнением к прошлогодним игрушкам стали коричневые шишки, синие и золотые шары.

Благодаря перламутровым переливам все украшения будут блестеть в любую погоду и время суток. Их дизайн напоминает жемчужины Московского Кремля - купола, арки Грановитой палаты, узоры стен. Всего более 1100 украшений, 300 метров бус и 38 светодиодных шаров.

Дополнением к прошлогодним игрушкам стали коричневые шишки, синие и золотые шары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы бережно храним традицию установки главное ели на Соборной площади. Она появилась, когда Петр I официально перенес празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. В советское время в преддверии нового 1955 года елку стали ставить в Кремлевском дворце съездов, а в декабре 1996 возродилась дореволюционная традиция ставить елку на Соборной площади, - сказала Елена Крылова.

Благодаря перламутровым переливам все украшения будут блестеть в любую погоду и время суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как попасть на Соборную площадь и увидеть елку?

Соборная площадь недоступна для свободного посещения. Попасть туда можно только в составе экскурсии.

- В этом году москвичи и туристы смогут увидеть главную елку на Соборной площади. Кремль открыт для посещения в составе экскурсии, - уточнила Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами президента России.

А вот традиционные новогодние представления в Государственном Кремлевском Дворце снова отменили. Ранее приглашения на "Кремлевскую елку" получали детишки со всех регионов России – они водили хороводы вокруг елки, ходили на новогоднее представление и получали подарки. В этом году из-за коронавируса представлений не будет, но для детей подготовили новогодний спектакль "Волшебная сказка стеклодува" - его покажут 31 декабря в эфире телеканала "Карусель".