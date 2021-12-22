Бывший вице-канцлер Австрии: «От нынешних лидеров Европы ожидать признания Крыма российским не приходится»

Политик вернулся в большую игру, выпустив книгу мемуаров Фото: REUTERS

Его карьера рухнула 17 мая 2019 года. Крупнейшие западные СМИ одновременно опубликовали «тайное видео с Ибицы», как австрийский политик Хайнц-Кристиан Штрахе неформально беседовал с некой «племянницей российского олигарха».

Запись была сделана на скрытую камеру двумя годами ранее, когда Штрахе — тогда еще «просто» лидер Австрийской партии свободы (АПС) — отдыхал на курортном острове. Затем в республике прошли выборы. Правоконсервативная АПС, выступавшая против нелегальных мигрантов, неплохо выступила, войдя в правящую коалицию. Штрахе, соответственно, стал вице-канцлером (замом главы правительства).

И все это время «медиа-бомба» с той видеозаписью ждала своего часа. Кто стоял за этой медиа-провокацией — до сих пор неизвестно; «племянница московского олигарха» оказалась нанятой актрисой из бывшей Югославии. Никаких доказательств, что Штрахе как-либо нарушил закон, так и не появилось. Но убийственный каток было не остановить. После грандиозного скандала вице-канцлер ушёл со всех постов, о чем сайт kp.ru подробно писал.

Однако теперь 52-летний политик вернулся в большую игру, выпустив книгу мемуаров. И по сему случаю дал «Комсомолке» мини-интервью — о санкциях, Крыме и бандеровских маршах на Украине.

— Господин Штрахе, вопрос №1 в наших отношениях — пресловутые «рестрикции».

— Было бы чрезвычайно важно прекратить санкции в отношении России и развивать экономическое, культурное и политическое партнерство общей сильной континентальной Европы. Это необходимо для устойчивого, успешного и мирного развития региона.

— Охлаждение началось в 2014 году, когда Евросоюз не признал воссоединение Крыма с Россией.

— Я боюсь, от нынешних политических «звезд и созвездий» в ЕС, к сожалению, можно не ожидать прекращения санкций, а также международного признания Крыма частью России. Но политика, как известно, претерпевает быстрые изменения. Возможно, удастся заключить мирный договор между Россией и Украиной и тем самым урегулировать разногласия.

— Вы упомянули Украину — там между тем продолжается героизация нацизма. 1 января каждого года в Киеве и других городах проводятся факельные шествия бандеровцев, и нет никаких признаков, чтобы следующий такой марш, всего через 10 дней, не состоялся.

— Я категорически отвергаю любое прославление нацизма, антисемитизма, его человеконенавистнической и преступной идеологии. Печально, что до сего дня мы не смогли окончательно изжить это явление в нашем мире.