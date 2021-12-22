10 лучших видео KP.RU по итогам 2021 года

В уходящем году видеоролики "КП" собрали больше миллиарда просмотров в соцсетях. Фото: Shutterstock

Уже второй год подряд мы заканчиваем на потрясающей (во всех смыслах) цифре — порядка 1 млрд просмотров видео в социальных сетях «Комсомольской правды». В 2020 году мы к миллиарду только подобрались и остановились в шаге от желанной цифры, а в 2021 году — одолели рубеж. Да — наши видеоролики собрали больше миллиарда (!) просмотров в соцсетях. Ура! И спасибо нашим зрителям.

Празднуя этот вдохновляющий результат, мы вспомнили всей командой, какие ролики нам запомнились в уходящем году.

Конечно, среди лучших надо назвать две работы спецкора «КП» Владимира Ворсобина. Его расследование про «мордовского принца» (выясняли, откуда у проректора МГУ трёхэтажный особняк с 56 комнатами в Подмосковье) собрало 7,8 млн просмотров в соцсетях.

А ролик «Судья и совесть» (про судей, которые сочли себя неприкасаемыми) получил 2,1 млн просмотров.

Много внимания в этом году привлекали блогеры. Особенно наших зрителей тронула история братьев Ильи и Дани Милохиных, которых отдала в детдом родная мать. Корреспондент «КП» Анастасия Варданян разыскала женщину и записала на видео её версию событий в семье. Ролик посмотрели более 6,5 млн человек.

Как и каждый год, популярностью пользовались видеоролики про животных. Например, наш «фильм о фильме «Пальма» посмотрели более 3 млн раз. Вы ещё не знаете эту историю о собачьей верности? Что же, приготовьте носовые платочки.

Похожая история случилась в этом году с псом Хати. Он полгода ждал хозяина в аэропорту Анапы. Хозяин не вернулся, зато нашлись другие полюбившие Хати люди. Эту душещипательную историю из нашей соцсетей узнали свыше 3,7 млн россиян.

А вот ролик про пуму по кличке Месси, которая живёт с хозяевами в обычной квартире, у многих вызвал не умиление, а страх. Что же, это отличная тема для дискуссий. И дискуссию вели более 8,5 млн человек, посмотревших наше видео.

Вообще наши зрители в большинстве своём — люди, ратующие за справедливость. Поэтому их зацепила история юной москвички Алёны, которая сама выследила и помогла задержать преступника, оставившего её инвалидом. Видео про смелую девушку посмотрели 2,9 млн человек.

Ну, и конечно, больше всего наши зрители любят истории про добрые дела. Да что греха таить — они и у нас самые любимые! По итогам года вспоминается трогательный ролик про молодого блогера Сергея, который покупает в магазинах продукты старикам. И у него уже сотни последователей по всей стране! Видео про Сергея и его единомышленников посмотрели в наших соцсетях свыше 5,5 млн россиян.

Радует и то, что в соцсетях не только «лайкают» добрые дела, но и творят их. Например, именно в соцсетях собрали деньги, чтобы отец-одиночка из Уфы смог выплатить ипотеку. Ролик про это посмотрели свыше 1,8 млн наших подписчиков. И некоторые из зрителей присоединились к помощи многодетному отцу.

Что же, дорогие зрители, мы восхищаемся вашей многогранностью, широтой ваших интересов, добротой, отзывчивостью и стремлением к справедливости! Спасибо, что были с нами в 2021 году. И надеемся, останетесь в 2022! С наступающим!