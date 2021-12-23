Американский профессор описал местоположение клада в учебной программе, но ленивые студенты ее так и не прочитали

Не исключено, что учебные программы 2022 года будут самыми читаемыми за всю историю Фото: Shutterstock

Профессор Кеньон Уилсон из американского Университета Теннесси решил проверить, читают ли студенты учебные программы. Для этого преподаватель оставил среди строк описания своего семинара послание с местом, где спрятал небольшой клад. Спустя несколько месяцев его никто так и не нашел.

Подсказка была написана в тексте программы откровенно: «Таким образом, для первого, кто найдет: шкафчик сто сорок семь; комбинация пятнадцать, двадцать пять, тридцать пять». В указанном шкафчике, закрытом на кодовый замок, лежала купюра в $50. Кроме того, в этом же месте находилась записка с просьбой оставить свои координаты и дату обнаружения приза, чтобы можно было точно определить победителя.

Когда профессор, с трудом дождавшись конца семестра, пошел проверить шкафчик – деньги все еще были там.

Разочарованный преподаватель сделал вывод, что студенты даже не заглядывают в учебные программы, несмотря на то, что в связи с пандемией в них приходится вносить определенные изменения.

Сами же студенты утверждают, что планы занятий практически не меняются год от года и читать их – лишняя трата времени.

О своем опыте профессор рассказал в соцсетях, и это подало идею другим преподавателям по всей стране.

– Не исключено, что учебные программы 2022 года будут самыми читаемыми за всю историю, – заявил профессор.

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