Трамп рассказал, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена

По мнению Трампа, истории Сноудена и Ассанжа довольно сложны Фото: REUTERS

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, почему во время своего президентского срока он не принял решения о помиловании двух разоблачителей – Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа, хотя имел на это полное право.

По мнению Трампа, истории Сноудена и Ассанжа довольно сложны:

– Это дилемма. С одной стороны, тут шпионаж, с другой – они раскрыли реальные преступления… В итоге я решил – пусть суд разбирается сам, – заявил политик в интервью с Кэндис Оуэнс на Daily Wire.

Кроме того, Трамп добавил, что Ассанж и Сноуден действительно серьезно повредили репутации США во всем мире.

Бывшего сотрудника спецслужб американца Эдварда Сноудена и журналиста из Австралии Джулиана Ассанжа нередко сравнивают друг с другом. Первый передал СМИ секретную информацию американского Агентства национальной безопасности о тотальной слежке спецслужб США за гражданами во всем мире, второй же основал сайт WikiLeaks и обнародовал секретные сведения из разряда военных тайн, вскрывающих, кроме прочего, коррупцию в высших эшелонах власти Америки.

Оба разоблачителя стали мишенью для американских спецслужб, но Сноудену повезло больше – он успел бежать из страны в Гонконг, а оттуда в Россию. Согласно последней информации, осенью прошлого года Сноуден получил бессрочный вид на жительство и живет где-то под Москвой.

Джулиан Ассанж в течение нескольких лет скрывался на территории Великобритании, однако позже был арестован. В декабре Высокий суд Лондона принял решение об экстрадиции журналиста в США, на данный момент адвокаты Ассанжа пытаются оспорить это постановление, резонно полагая, что в Америке их клиенту до суда вряд ли удастся дотянуть. В случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.