Эдвард Сноуден на онлайн-марафоне «Новое знание»: Мы с женой учим русский, но говорим на нем хуже, чем наши дети

Приводим самые яркие цитаты. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В четверг на онлайн-марафоне «Новое знание», который в честь начала учебного года организовало просветительское общество «Знание», выступил Эдвард Сноуден. Самый известный агент американских спецслужб, разоблачивший программу их тотальной слежки миллионами людей по всему миру, уже восемь лет живет в Москве, интервью дает очень редко. Тем интереснее было его послушать. Приводим самые яркие цитаты.

О ЦИФРОВОЙ СЛЕЖКЕ

- Они (корпорация Apple) теперь хотят искать незаконный контент на ваших устройствах еще до того, как он окажется на их серверах. Это упаковывают в красивые рассказы о вашей безопасности… Но, получается, теперь они командуют вашему устройству, что искать. Если они начинают просматривать ваши телефоны, то искать они там могут все, что угодно.

О НОВОМ ЧЕРНОМ РЫНКЕ

- Телефон превратился в продолжение нашего тела. И сейчас появился новый рынок покупки доступа к соответствующей информации. Только представьте: вы можете заплатить $10 млн и получить возможность управлять чужой рукой. Поэтому нам нужна цифровая безопасность.

О ДВИЖЕНИИ BLACK LIVES MATTER («ЧЕРНЫЕ ЖИЗНИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ»)

- BLM был реакцией на полицейское насилие. Это был ответ на «расово несправедливое» поведение полицейских, от которого часто страдают представители расовых и этнических меньшинств в США.

О ЛИКВИДАЦИИ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА

- Бен Ладен был преступником. Как мы поступаем с преступниками? Ведем их в суд, предъявляем обвинение. Это общепринятые юридические процедуры. С бен Ладеном такого не было. И надо задать вопрос: правосудие под дулом пистолета работает?

О ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

- Да, мы с женой учим русский, но я никогда не буду говорить по-русски так же, как мои дети (родившиеся в России). Думаю, скоро уже они меня будут учить.

О «ПЛОХИХ НОВОСТЯХ»

- Я впервые выступаю перед российскими школьниками и студентами. И у меня для вас не очень хорошие новости: лето кончилось, наступает новый учебный год.

О ГЛАВНОМ КАЧЕСТВЕ ШКОЛЬНИКА

- Основа основ - это критическое мышление. Надо не заучивать главы из учебника, а анализировать содержание и оценивать факты. Чтобы то, что ты знаешь из учебника, не расходилось с тем, во что ты веришь.

О ПОСЛЕДНЕЙ ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ

- Это было «Рассуждение о добровольном рабстве» Этьена де Ла Боэси (французский публицист XVI века, выступавший против неограниченной власти и тирании. - Ред.)

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