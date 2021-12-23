Журналистов покрыли серебром, а пирожки футлярами. Пресс-конференция Путина по-пандемийному

Все журналисты стали немного драгоценными. На входе в зал опрыскали каким-то раствором. Он с серебром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зашел в зал пресс-конференции и расстроился - далековато мы сегодня от президента. Зато это будет сам президент, а не экран с ним. Между коллегами тоже расстояние большое. Ни с кем не пошепчешься и не пошутишь: «Смотри, как главный завернул».

Все журналисты стали немного драгоценными. На входе в зал нас опрыскали каким-то раствором. Он с серебром. Мне тоже досталось, даже наступило какое-то просветление. Реши встать в очередь второй раз — очень уж хорошо.

Александр Гамов

Отличие этого года — очень симпатичные девушки. Нет, они тут всегда симпатичные, но на этот раз тут еще девушки в форме… любимого мною Роспотребнадзора. Украшают пресс-конференцию.

Еще одна характерность: сложно узнать кого-то из коллег. Во-первых, все на очень большом расстоянии, а во-вторых еще и в масках. Такое немного маскарадное ощущение. Говорят, что Ксения Собчак тут, Александр Гамов прибыл, Стаса Натанзона показывали по телевизору. Кермлевский пул держится отдельно. Делятся друг с другом своими новостями: у кого-то ребенок родился, кто-то премию получил. Раздал пару интервью. Немного. Обычно их бывает до десятка.

Очень-очень большое помещение, все так далеко друг от друга и все, как будто «в футляре»… Пирожки в футляре продаются, пирожные — потому что пандемия.

На встречу президента с журналистами пригласили всего 500 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местами люди склонились над чем-то и как будто медитируют. Опытные люди знают — рисуют плакаты.

- Вы откуда? - спрашиваю одного из художников.

- Иркутск. Дмитрий Люстринский из областной газеты, - говорит молодой человек и выводит на ватмане: «Сироты. Жилье»

Меня напугал плакат: «ВОЙНА!». Не думаю, что он как-то привлечет внимание президента - он и сам мог бы поднять такой. Да и всё вроде. Как-то скромно в этом году.

Обычно в барабаны бьют, наряжаются в национальные или даже откровенно карнавальные костюмы. Прямо устраивают «маскарад». Сегодня я увидел только одну девушку в национальном костюме — Юля из Калмыкии. Барабанов нет, хоккейные клюшки, каски, шлемы ушли в прошлое.

Перед началом мероприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раньше вот теплее и даже тогда валенки для Путина привозили. Сегодня ни одного валенка для президента не увидел.

Зал огромный, эхо ужасное. Я вот попробовал шепотом: «Комсомольская правда», а мне эхо: «Правда — правда — правда...»

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.