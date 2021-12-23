Как живет после развода миллиардер Григорий Лепс: артист прописан в квартире жены и ютится в гостевой комнате

Григорий Лепс купил квартиры и «Мерседес» старшей дочери Фото: Олег ЗОЛОТО

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, которые развелись в считанные минуты, не стали делить имущество в судебных баталиях и разошлись полюбовно. Впрочем, юристы не исключают, что на бумаге супруги все-таки провели "распил" совместно нажитых богатств. По подсчетам СМИ, за 20 лет брака пара скупила недвижимости и прочих ценностей на 1 млрд рублей. Сайт kp.ru проверил, чем на сегодняшний день владеют бывшие муж и жена. Оказалось, миллиард в случае Лепса далеко не потолок...

ГРИГОРИЙ ЛЕПС: от 850 млн рублей

Самая ценная недвижимость артиста - два дома в престижном коттеджном поселке "Третья Охота" в Подмосковье, возведенные на одном участке. Сюда Лепс с семьей переехал в 2015 году после многолетнего строительства и судебных разбирательств с недобросовестными подрядчиками. Один особняк полностью жилой, второй приспособлен под продюсерский центр. Главная фишка строений - стилизация под буддийские пагоды в память о том, что когда-то семья проживала в Тайланде.

На участке, окруженном лесом и озером, расположен огромный бассейн. В трехэтажном доме, кроме 17-ти спален и многочисленных ванных комнат, есть особая комната для хранения старинных икон - их в коллекции Лепса под 200 экземпляров. Чтобы раритет не рассыпался, для него оборудовали специальный "музей", где поддерживается определенная влажность и температура.

Соседнее офисное здание, которое певец построил, "чтобы ходить на работу в тапочках", впечатляет еще больше. Чего здесь только нет: студия звукозаписи, танцевальный и репетиционные классы, столовая, тренажерный зал, мини-отель и даже реставрационная мастерская, где приводят в порядок шедевры из коллекции Лепса.

Ездить в Москву жителям поселка необязательно, на территории есть все необходимое: магазины, рестораны, салоны красоты, аптеки, банки, частный лицей. Поселок охраняемый, а за домами ведется круглосуточное наблюдение. По оценкам экспертов, многофункциональная недвижимость Лепса в этом раю для богачей может стоить около 600 млн рублей. А с учетом двух квартир в центре столицы, земельных участков и шести люксовых авто, принадлежащих артисту, его владения потянут на 850+ в миллионах.

Впрочем, переезжать в столицу певец не спешит. По данным kp.ru, Григорий Лепс съехал от жены в соседний особняк-студию и занял гостевые комнаты, которые изначально были построены для иногородних подопечных звезды.

В собственности Лепса:

Два жилых дома в Подмосковье (д. Поздняково, к.п. "Третья Охота") на 1555 и 2421 кв.м.

Две квартиры в элитном ЖК на улице Макеева в Москве

Земельный участок в Подмосковье (д. Поздняково, к.п. "Третья Охота") на 40 "соток"

Земельный участок в Тверской области (Зубцовский р-н) на 4,2 га

Автомобили: Lexus LX 470, Range Rover, Lexus IS 250, Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz GLS (2 шт.)

АННА ШАПЛЫКОВА: от 400 млн

На жену Лепс в свое время оформил 300-метровую квартиру в центре Москвы, где семья жила с 2007 по 2015 годы. Причем квартира покупалась такая, чтобы из нее была видна церковь - для верующего певца это был крайне важный пункт. Именно здесь до сих пор прописаны и сама Анна, и ее знаменитый супруг. Сейчас квартиры в бетоне здесь стартуют от 100 млн рублей, а недвижимость, как у Шаплыковой, - от 300 млн.

Такое объявление Лепс повесил на двери квартиры в 2015 году, когда "счастливый, как никто" переехал в свой роскошный особняк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В собственности Шаплыковой:

Квартира в элитном ЖК на Савинской набережной в Москве

Парковочные места на Савинской набережной

Автомобили: Lexus GX 470, Renault Logan, Mercedes-Benz V 250.

ДЕТИ ЛЕПСА: от 100 млн

Из троих наследников артиста - 11-летнего Ивана, 14-летней Николь и 19-летней Евы "упакована" только старшая дочь. В ее собственности две квартиры в Олимпийской деревне на западе Москвы и автомобиль Mercedes-Benz. Младшие дети пока не владеют ничем.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Откуда такие деньжищи?

Григорий Лепс - не только певец, но и бизнесмен: на него зарегистрированы несколько фирм. Однако, дела компаний идут не самым лучшим образом. Так, продюсерский центр за прошлый год показал убытки на 1,6 млн рублей. Именная оптика Лепса отработала и того хуже: в минус 2,5 млн. А вот ювелирный дом "GL Jewelry", торгующий дорогими серебряными украшениями и очками из белого золота за 520 тысяч (!) рублей, принес прибыль в 3,2 млн. Однако, этот изысканный бизнес щедрый Лепс при разводе отписал супруге.

Перед разводом певец подарил жене свой ювелирный дом, торгующий украшениями и очками за полмиллиона.

Основной заработок музыканту, каким бы предпринимательством он ни баловался, по-прежнему приносит профессия. Любители "Рюмки водки на столе" и других хитов шансонье готовы платить бешеные деньги за его выступления. Стандартный гонорар Лепса за корпоратив - 120 тысяч евро (почти 10 млн рублей). А в новогоднюю ночь эта планка поднимается до 15 млн. Так, Новый год-2022 певец будет встречать на сцене ресторана в Барвихе. Чтобы послушать его, гости отдают за билеты от 85 до 340 тысяч рублей.