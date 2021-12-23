Как и во сколько лет выходят на пенсию в 2022 году: Требования и порядок оформления

Чтобы оформить страховую пенсию нужно не менее 13 лет трудового стажа Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году, как напомнили в Пенсионном фонде РФ, на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. То есть дамы, родившиеся во второй половине 1965 года и представители сильного пола, родившиеся во второй половине 1960 года. Чтобы оформить страховую пенсию (аналог той, что раньше называлась «трудовой»), им нужно не менее 13 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент 23,4 (он зависит от накопленных пенсионных баллов, количество которых в свою очередь зависит от стажа и официальных доходов). Рассказываем, как и во сколько выйти на пенсию.

ПОЧЕМУ В 2022 ГОДУ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ С ПОЛОВИНКОЙ?

Это особенности переходного периода к повышению пенсионного возраста. Женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины, родившиеся в первой половине 1960 года, уже вышли на пенсию в нынешнем 2021 году — когда им в свою очередь исполнилось 56,5 года и 61,5 года.

Дальше будет уже по-другому, без всяких половинок. Дамы 1966 года рождения и джентельмены 1961 года смогут выйти на пенсию в 2024 году (см. «Так будем выходить на пенсию дальше»).

Есть ряд категорий граждан, у которых другой порядок выхода на пенсию. Например, северяне (жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей) так и будут оформлять пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста. То есть для них повышение пенсионного возраста тоже предусмотрено, но по своему графику, со сдвигом в пять лет. В 1 полугодии 2022 года придет пора оформлять пенсию северянкам-женщинам, родившимся во 2 полугодии 1970 года, и северянам-мужчинам, родившимся во 2 половине 1965 года.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖА ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ?

Так бывает, например, если человек вроде бы всю жизнь трудился, но часть трудового пути получал «серые» доходы, с которых не платились пенсионные взносы. Тогда остается право на социальную пенсию. Ее человек получит в любом случае, даже если вообще не работал, - чисто в силу возраста. Но назначается социальная пенсия по старости на 5 лет позже, чем страховая. И здесь тоже идут подвижки, вместе с повышением пенсионного возраста. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет.

КАК ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ?

Заявление можно подать в любое время после того, как исполнится нужное количество лет. И даже заранее — но не ранее, чем за месяц. Способов это сделать несколько.

1. Значительная часть тех, кто сейчас выходит на пенсию, уже компьютерно грамотные — для них предусмотрена опция все сделать в электронном виде. Для этого понадобится подтвержденная регистрация на портале госуслуг. С логином-паролем оттуда заходите в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда (страшные слова: «Для входа используйте Вашу учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)» - это и есть про логин-пароль от госуслуг). Там можно в электронном виде подать заявление о назначении пенсии. А если надо, то и о ее доставке.

Кроме того, там же можно посмотреть информацию о своих «сформированных пенсионных правах». Это стоит сделать до того, как подавать заявление. Лучше — вообще заранее. Тогда будет время проверить, все ли моменты вашей трудовой биографии учтены, ничего ли не потерялось и в случае чего запастись подтверждающими документами.

2. Лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда.

3. В большинстве регионов - через многофункциональный центр (МФЦ). Это возможно, если у ПФР с МФЦ на конкретной территории об этом заключено соглашение.

4. По почте.

Справки, если непонятно, что делать и куда идти, можно получить через контакт-центр ПФР: 8-800-6-000-000.

А тут тоже можно почитать разъяснения самого ПФР:

Отдельный вопрос — россияне, которые живут за рубежом и у которых нет регистрации по месту жительства или пребывания в России. Право на законную пенсию за ними сохраняется. Но если они хотят подать заявление лично, обращаться надо непосредственно в «головной» Пенсионный фонд: Москва, ул. Шаболовка, д. 4.

Список документов, которые понадобятся, зависит от ситуации. При обращении в электронном виде не надо подтверждать личность, возраст, гражданство и т. п. При личном — нужен паспорт. Документы, подтверждающие стаж и заработок, понадобятся, если вы не согласны с теми сведениями, которые есть у Пенсионного фонда. Про эти сведения мы тут уже говорили — их можно посмотреть в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР либо через госуслуги (попадете в тот же кабинет). В некоторых ситуациях может понадобиться справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. Не пугайтесь заранее — в отделении Пенсионного фонда или в МФЦ вам все, что нужно принести, разъяснят.

ТАК БУДЕМ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ ДАЛЬШЕ

2022 год, 1 полугодие:

женщины 1965 г.р. (2 полугодие)

мужчины 1960 г.р. (2 полугодие)

требования к назначению пенсии — коэффициент 23,4, стаж — 13 лет

2024 год:

женщины 1966 г.р.

мужчины 1961 г.р.

требования к назначению пенсии — коэффициент 28,2, стаж - 15 лет

2026 год:

женщины 1967 г.р.

мужчины 1962 г.р.

требования к назначению пенсии — коэффициент 30, стаж 15 лет

2028 год:

женщины 1968 г.р.

мужчины 1963 г.р.

требования к назначению пенсии — коэффициент 30, стаж 15 лет

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