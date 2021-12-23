Путин заявил, что нужно думать не о выборах, а о повышении пенсий

Путин назвал настоящим счастьем реализацию планов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, рассказал, что может дать оптимизма и счастье в предстоящем 2022 году.

Комментируя вопрос, российский лидер обратил внимание на необходимость реализации планов, отметив важность повышения пенсии.

«Реализация наших планов. В этом же смысл нашей работы - чтобы жизнь стала лучше. По поводу политических событий - выборов и тд. Мне нужно сейчас думать не об этом. О повышении пенсий надо думать», - заявил глава государства.

По его словам, все уровни власти необходимо настраивать на обеспечение лучшего уровне и качества жизни людей, отметив, что выделяются «колоссальные» деньги для того, чтобы граждане «почувствовали, что жизнь меняется к лучшему». «Счастье это или не счастье, но я буду настраивать руководство страны именно на работу в таком ключе», - добавил глава государства.

Напомним, пенсии трех категорий россиян выросли с 1 декабря 2021 года. Наибольшее увеличение получили граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.