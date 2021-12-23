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Политика23 декабря 2021 12:35

Путин поручит правительству оказать помощь многодетным семьям

Поселки, где выделяются участки для таких родителей, получат полноценную инфраструктуру
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин отметил важность вопроса и предложил «вписать потребности многодетных семей в реализацию федеральных проектов»

Владимир Путин отметил важность вопроса и предложил «вписать потребности многодетных семей в реализацию федеральных проектов»

Фото: Евгения ГУСЕВА

- Программа выделения многодетным семьям работает, участки земли дают, но нужна отдельная федеральная программа, которая закрепляла бы развитие этих территорий. Возможно ли это сделать в рамках нацпроектов, - спросил у Владимира Путина на большой пресс-конференции журналист KazanFirst Кирилл Шлаков.

Владимир Путин отметил важность вопроса и предложил «вписать потребности многодетных семей в реализацию федеральных проектов».

- Поставим задачу, чтобы регионы составляли заявки о развитии региональной дорожной сети,

Деньги выделяются, их нужно вписать в соответствующие проекты, состыковать проблемы с планами развития. Обязательно поставлю эту задачу перед правительством, - заявил в ответ Путин.

Он так же уточнил, что средства на решение этих задач есть: «это 500 миллиардов на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 по нацпроектам — их нужно так настроить, чтобы не просто так деньги осваивали, а чтобы решали проблемы многодетных семей».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

КАРТИНА ДНЯБольшая пресс-конференция Владимира Путина в 2021 году