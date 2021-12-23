По следам «Анны Карениной»: Netflix запускает еще один сериал с русскими актерами — в деле Юра Борисов и Дарья Мельникова

Фото: Кадр из фильма

Все чаще и чаще американские сериалоделы стали обращать внимание на российских актеров. Светлана Ходченкова и многие другие сыграют в современной адаптации «Анны Карениной» для Netflix, этот же сервис снимает психологическую драму «Петля» с Сашей Петровым в главной роли. Теперь прибрали к рукам и Юру Борисова.

Стоило актеру засветиться на Каннском и Венецианском фестивале с несколькими фильмами, Юру тут же приговорили к главной роли в драматическом сериале «Ничего особенного» для Netflix. В проекте он сыграет вместе со звездой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой.

Фото: Кадр из фильма

- Мы рады, что Netflix вновь предоставил нам возможность рассказать зрителям всего мира историю из России, - сообщили в пресс-службе американского стримингового сервиса. - Вместе с профессиональными актерами, такими как Юра Борисов и Даша Мельникова, артисты с особенностями развития сделали этот проект по-настоящему особенным. Их талант и обаяние помогут нам рассказать пронзительную и добрую историю, которая не оставит равнодушными тех, кто ее посмотрит.

Фото: Кадр из фильма

По сюжету нового сериала, съемки которого еще не стартовали, молодой артист в исполнении Борисова становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Он не только находит общий язык с подопечными фонда, но и получает ответы на волнующие его вопросы, помогая близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны.

Кроме Борисова и Мельниковой в сериале сыграют Полина Пушкарук («Мосгаз», «Колл-центр»), Ольга Ломоносова («Лучше, чем люди», «Высший пилотаж») и другие.

Фото: Кадр из фильма

- Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше, - уверяет глава направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Netflix Анна Наглер. - Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дату премьеры объявят позже.