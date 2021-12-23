Анна Ковальчук раскрыла правду о тяжелой болезни

Актриса Анна Ковальчук. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Анна Ковальчук крайне редко дает интервью. Актриса много снимается, играет в театре, а еще ведет детскую передачу. График звезды расписан на месяцы вперед. Жаловаться артистка не привыкла. Но иногда дает волю чувствам.

Анна Ковальчук рассказала, что в разгар съемок она слегла с коронавирусом. Актриса не стала скрывать, что болезнь протекала в тяжелой форме. Ее госпитализировали. "Начиная с меня с коронавирусом свалились 20 человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице", - цитирует ее wday.ru.

К счастью, сейчас со звездой все хорошо. Особую радость ей доставляет ее передача для детей. "Работа с детьми - отдушина, просто ручеек чистоты. Да это и работой не назовешь - настоящее счастье", - отмечает она.

А еще Анна близко дружит с Борисом Корчевниковым. После встречи с ним она уверовала в Бога. "Раньше я обращалась к Богу, когда было очень плохо. Сейчас прихожу, когда очень хорошо. Нужно уметь благодарить - кто благодарит, отдает, тот и получает", - отмечает актриса.

Рассказала она и об отношениях со сводной сестрой Катериной Ковальчук. О существовании родственницы Анна узнала несколько лет назад. "Видимся нечасто. Но когда что-то наболит или просто хочется пообщаться, в любой момент можем созвониться, списаться. Если она в Петербурге, обязательно видимся. У нас одна профессия, мы можем часами болтать на эту тему. Она спрашивает много советов. Мы с ней действительно подруги. Приятно осознавать, что у меня есть сестренка", - резюмировала знаменитость.