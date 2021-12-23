Шульман оценила значимость ежегодной пресс-конференции Путина

Политолог Екатерина Шульман. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Почти четыре часа шла традиционная декабрьская большая пресс-конференция президента России. Политологи разбирают реакцию главы государства на предложенные ему со стороны масс-медиа темы.

Kp.ru обратился за комментарием к кандидату политических наук, доценту кафедры госуправления РАНХиГС Екатерине Шульман:

- Екатерина Михайловна, что в ответах Владимира Путина или в вопросах к нему вас особенно зацепило?

- Я не смотрела трансляцию, но следила по публикациям известных мне журналистов на различных каналах. Ничего особо важного не услышала - такого, чего бы мы не слышали раньше. И, вообще, весь смысл этих ежегодных мероприятий, на мой взгляд, — это как поздравления с Новым годом.

- Празднично - и без больших неожиданностей?

- Нового вы ничего не ждете, но сам факт того, что это происходит, вызывает у вас приятное чувство стабильности. И предсказуемости бытия.

- Ксения Собчак спросила про пытки в тюрьмах и реакцию на это главы страны. Не празднично...

- Я видела ответы, но не знала, что спросила именно Собчак. Значит, она молодец. По поводу пыток был достаточно развернутый ответ дан на встрече президента с членами СПЧ. Сказано было, что это одна из ключевых тем. Тут был повтор того же самого. С прибавлением, что не только у нас, но и в Европе такое бывает.

Ксения Собчак на пресс-конференции президента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так ведь, и правда, бывает...

- Это немножко навязчивый мотив. И про иноагентов сразу вспоминается. И не очень понятно, к чему это, и дается понять, что в Париже подобное происходит, если не хуже.

- Представитель ВВС спросила, будет ли война с Украиной?

- Трудно представить, чтобы на предновогодней конференции можно было услышать про усиление международной напряженности. Такие пресс-конференции — это определенный жанр, за рамки которого довольно трудно выйти.

- Но случалось же...

- Я припоминаю один случай. Когда на ежегодной пресс-конференции было объявлено о большом значимом решении. Когда уже после ее официального завершения в 2013-м было объявлено о помиловании Михаила Ходорковского.

Мне представляется, что в посланиях Федеральному собранию больше значимых вещей.

- Так там и формат другой.

- Там могу вспомнить достаточное число случаев, когда объявлялось о значимых вещах. Например, о разработке новых типов оружия. О конституционной реформе. О грядущей смене правительства. В начале 2000-х объявлялось об изменениях в налоговом законодательстве. А тут можно вспомнить какие-то шутки. Да, это другой формат.

Вообще есть три формата появления президента перед народом.

Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Два вы упомянули.

- Для бюрократии — это послание к Федеральному собранию. Для прессы международной и российской — ежегодная пресс-конференция. И для российских граждан — это горячая или прямая линия. Две последние зачастую сливаются друг с другом до степени неразличения. С мотивом — вот что-то не то в стране, сделайте нам что-нибудь. С вариациями. Ведь на пресс-конференциях присутствует и иностранная пресса и представители независимой журналистики.

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