Самые удобные вопросы Путину задали западные журналисты

Пресс-конференция президента России опять дала возможность устроить политический ликбез для наших «партнеров» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для многих западных лидеров ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина сулит определенный дискомфорт. Во-первых, из-за невозможности для них пойти на такой абсолютно открытый разговор с журналистами. И неважно, из-за боязни «подставиться» или неспособности «держать удар» при острых вопросах. Обычно отговариваются тем, что это и ни к чему вовсе, «не наш формат»… Да стоит только вспомнить, как тот же Байден по бумажке зачитывает, кто из журналистов сейчас должен задать свой вопрос. Главное при этом - попасть в заранее написанный вопрос.

Во-вторых, ответы Путина на жесткие вопросы по международной повестке, которые задают иностранные корреспонденты, вряд ли ласкают слух его западных коллег. Но не сообщить о позиции и оценках ситуации российского лидера нельзя - он ведь отвечает журналистам ведущих мировых СМИ. А они, в отличие от российских «пропагандистов», только пытаются выяснить истину…

На прошедшей пресс-конференции тоже было несколько вопросов от иностранных СМИ, в частности, от корреспондентов Би-Би-Си и Sky News. Кто конкретно какие вопросы задавал здесь даже неважно. Но их явно объединяло одно - вопросы формулировались обязательно с позиции морального превосходства, с «обвинительным уклоном», с очевидной целью поставить ответчика в тупик или заставить его юлить и оправдываться.

Какие вопросы? О закрытом ФБК (запрещенная в России экстремистская организация), об «отравлении» Навального и внесении «сотен» организаций в реестр иноагентов. «Что произошло в России, что так выросло число тех, кого власти считают нежелательными, экстремистами и иностранными агентами?» - поинтересовался корреспондент, не без претензии на то, чтобы смутить своим вопросом. И получил, что называется, по полной.

И про Навального, в отношении которого Запад не предоставил российской стороне ни одного документа, необходимого для возбуждения уголовного дела, и наотрез отказался сотрудничать в каком-либо расследовании. И об иноагентах, которых, оказывается, в России и США одинаковая доля - по 0,034 процента от всех официально зарегистрированных организаций. Напомнил Путин журналисту и о том, кто придумал институт «иноагентов», и о тех реальных сроках за неисполнение соответствующего закона, которые предусмотрены за океаном. Впору было перекраивать вопрос по ходу: «Что произошло в США, что…»

Трудно представить, что корреспондент Би-Би-Си специально «подыгрывал» российскому президенту, предоставив ему возможность развернуто и предельно четко высказаться на предложенные темы. Скорее, он хотел «вывести на чистую воду» авторитарного лидера. Но результат-то совсем другой получился. Тут или надо учить, как принято говорить, матчасть, прежде чем просить ответить, как жизнь устроена. Или довольствоваться ролью спарринг-партнера, выведенного на ринг, чтобы получить показательный удар.

Еще вопрос от западных коллег: может ли Путин безоговорочно гарантировать ненападение на Украину? Откуда такое желание услышать именно про «безоговорочную» гарантию? Безоговорочными обычно бывают капитуляции. Но это не наш случай. И опять была создана возможность для Путина подробно, предельно конкретно, с фактами на руках, объяснить, что и как случилось в наших отношениях с Западом за последние двадцать лет. Да еще и потроллить Америку, напомнив, как в ее состав попали Калифорния с Техасом. И тема была закрыта Путиным весьма эффектно: «Вы должны дать гарантии! Вы! И немедленно».

Была еще одна попытка пообщаться с президентом в духе западных коллег с позиции морального превосходства - так воспринимались вопросы корреспондента одной российской радиостанции, не включенной в список иноагентов, но многими воспринимаемая как такая. Тут сюжет был «гуманистический»: как же можно представить, что русские смогут стрелять в украинцев. И опять: учите матчасть, знайте, кто призывает к войне и делает реальные шаги к ней - Киев или Москва? Ответ Путина опять был явно не тем, на что делался расчет. Хотя, может, здесь-то как раз тот случай, когда журналист попытался подать президенту удобный «мяч»?

…Когда-то американский коллега, писавший о России, посмотрев одну из первых таких пресс-конференций президента Путина, а затем в рамках клуба «Валдай» побывав и на дискуссии с ним, сказал об этом, вернувшись домой - я был свидетелем, - так: «Даже представить, что наш президент (в то время им был Буш-младший) способен на такое, невозможно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россию нельзя победить!»: Какие уроки вынес Запад из пресс-конференции Владимира Путина

Слова Путина о непобедимости России взволновали западные СМИ (подробности)

Владимир Путин - «Комсомольской правде»: Преследовать тех, кто против вакцинации не будем. Будем убеждать

Политобозреватель Kp.ru Александр Гамов задал свой вопрос президенту на Большой пресс-конференции (подробности)