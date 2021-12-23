Первая сессия 9-летнего вундеркинда из МГУ: «Экзаменационная комиссия пыталась выявить у Алисы Тепляковой хоть какие-то знания, и не смогла»

Студентка МГУ Алиса Теплякова. Фото: Youtube

С зимней сессией 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой в публикациях СМИ была путаница. Напомним, юная москвичка поступила в старейший вуз страны на факультет психологии на платной основе. В конце декабря у нее, как и у однокурсников, началось жаркое время - сдача экзаменов и зачетов. И тут разразился громкий скандал с потасовкой

Что на самом деле происходило и происходит с учебой девочки, мы выяснили у зам. декана по учебной работе факультета Артема Ковалева.

Первым Алиса сдавала «Русский язык и культуру речи» и получила за этот экзамен оценку «удовлетворительно». Потом — 21 декабря — было «Введение в психологию», которое закончилось той самой потасовкой. Папа, напомним, ждал дочку возле охраны, а узнав, что Алисе поставили «неудовлетворительно», попытался прорваться в аудиторию и «разобраться с преподавателями». Разошелся так, что пришлось вызывать наряд полиции, экзаменаторов выводить через черный ход в целях безопасности, а одному из сотрудников понадобилась медицинская помощь.

Алиса с папой Евгением Тепляковым в студии ток-шоу Первого канала. Фото: YouTube

На факультете говорят, что и тройка по русскому Евгения тоже сильно разозлила, но тогда его реакция «носила больше эпистолярный характер». Между тем, девочке предстоит еще сдать самый страшный для первокурсников экзамен зимней сессии - высшую математику. А затем и «Анатомию ЦНС» (центральной нервной системы), тоже очень сложный предмет.

- Изменится ли процедура приема экзаменов для студентки Тепляковой после выходки ее папы?

- Нет, процедура проведения останется такой же, как изначально запланировали и уведомили родителей. Экзамены принимаем в соответствии со всеми нормами и документами, процедура не нарушает права студентки, а, наоборот, все нацелено на то, чтобы у Алисы была возможность сдать экзамены по индивидуальному графику.

- Алиса сдает отдельно от одногруппников и специально ради нее созывается экзаменационная комиссия, верно?

- Она сдает отдельно от одногруппников, но комиссия — та же, которая принимает экзамены и у всех остальных студентов. В нее входят преподаватели, которые читали лекции, и семинаристы, которые вели практические занятия в течение семестра.

- Есть ли регламент по времени приема экзамена у одного студента? Евгений Тепляков что-то говорил про 20 минут.

- Таких норм нет. Заявление родителей о том, что Алису полтора часа не выпускали из аудитории и чуть ли не пытали, не имеет оснований. Ребенку длительно и подробно объясняли процедуру экзамена. Она долго и обстоятельно отвечала на второй вопрос, потому что комиссия пыталась обнаружить хоть какие-то знания по предмету, но ей это не удалось. Дверь была не заперта, и девочка могла выйти в любой момент.

- Алиса много пропустила, не сдавала контрольные. При этом ее допустили к экзаменам. Так можно?

- Нет такого понятия - допуск к экзаменам. Экзамен - это процедура учебного плана, на которую имеет право студент. А пропусков у Алисы колоссальное количество. Она с 8 сентября не посещает занятия, не была ни на одной контрольной, ни на одной из зачетных контрольных, пропустила даже большую часть лекций, которые проходили в очном формате.

- Даже с такой посещаемостью, вернее, непосещаемостью, любой может сдавать экзамены?

- Да, это право любого студента.

Что касается двойки, то у Алисы будет возможность пересдать экзамен в феврале вместе с другими студентами, завалившими сдачу во время сессии. Дают две попытки. Если девочка докажет комиссии, что «Введение в психологию» знает хотя бы на тройку, продолжит учебу на факультете.

Тем временем Евгений Тепляков, судя по всему, достал топор войны. В своем ЖЖ выложил видеозаписи, сделанные им после злополучного экзамена. На видео Алиса рассказывает, что у нее спрашивали, и пытается ответить. Не без помощи папы.

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Видео, снятое с верхнего пролета лестницы во вторник около 16 часов, впечатляет. Крупного детину пытаются остановить трое мужчин. Отец девятилетней первокурсницы факультета психологии Алисы Тепляковой (он хоть и сменил знакомые всем пестрые шорты на черные брюки, все равно легко узнаваем даже издалека) кричит: «Пустите меня!». И прет танком. Доносятся крики, потом - «Полиция едет!». Рядом топчется в растерянности сама Алиса, пытаясь увидеть, что происходит с папой, и понять, как быть. На заднем плане красиво мерцает новогодняя елочка (подробности)