Девятилетнего вундеркинда Алису Теплякову могут отчислить из МГУ из-за папы

В девять лет Алиса стала самой юной студенткой России. Фото: YouTube

Видео, снятое с верхнего пролета лестницы во вторник около 16 часов, впечатляет. Крупного детину пытаются остановить трое мужчин. Отец девятилетней первокурсницы факультета психологии Алисы Тепляковой (он хоть и сменил знакомые всем пестрые шорты на черные брюки, все равно легко узнаваем даже издалека) кричит: «Пустите меня!». И прет танком. Доносятся крики, потом - «Полиция едет!». Рядом топчется в растерянности сама Алиса, пытаясь увидеть, что происходит с папой, и понять, как быть. На заднем плане красиво мерцает новогодняя елочка.

ТРОЙКА И ДВЕ ДВОЙКИ

По словам декана факультета Юрия Зинченко, Алиса сдает сессию по индивидуальному плану - по просьбе папы. Сокурсники юной студентки добавили, что Алисе от этого не проще, чем остальным, а наоборот сложнее, ведь приходится сдавать все раньше и быстрее. По «плану» папы, она должна успеть отстреляться до Нового года, в то время как для всех сессия продлится почти до конца января. Евгений, напомним, одержим идеей космического ускорения и хочет, чтобы Алиса прошла программу психфака за два года вместо шести лет. Настойчиво требует от вуза, чтобы те ему потакали, и, судя по измученному виду дочери, активно занимается с девочкой.

В зимнюю сессию первокурсники сдают пять экзаменов и пять зачетов. Алиса сдала уже три экзамена, правда, далеко не блестяще.

- Первые два (анатомию центральной нервной системы и высшую математику - Ред.) - на два и три. Во вторник было введение в психологию, и опять двойка, - рассказала нам на условиях анонимности мама сокурсницы девочки. - Студенты говорят, что Алиса не тянет учебу, и не понимают, зачем ее папа все это устроил.

Евгений на экзамене не присутствовал, ждал дочку у турникета, но, узнав про плохую оценку, рассвирепел, этот момент и попал на видео. Что именно произошло в аудитории и на лестнице, стороны конфликта рассказывают по-разному.

Евгений узнав про плохую оценку дочки, рассвирепел.

ВЕРСИЯ МГУ: УГРОЖАЛ, ТРАВМИРОВАЛ СОТРУДНИКА

На психфаке говорят, что Алиса неверно ответила на вопрос, расстроилась и выбежала из аудитории. Ее отец попытался прорваться на факультет, чтобы разобраться с преподавателями. Тем самым нарушил не только правила поведения в стенах вуза, но и санитарные правила.

Полицию вызвали, когда Евгений стал кричать и угрожать сотрудникам. Хотя основания у него не было. Экзамены принимали «при полном соблюдении процедуры» и оценки девочка получила «объективные». После первой плохой оценки папина реакция была бурной, однако «носила больше эпистолярный характер», уточнили на факультете в комментарии ТАСС, а 21 декабря Евгений решил лично все «поправить». Требовал, чтобы его пустили на экзамен и принимали ответы дочери по предложенной им схеме. Мужчину даже пришлось ненадолго запереть. Преподавателей, экзаменовавших Алису, эвакуировали через запасной выход в целях безопасности. Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.

ВЕРСИЯ ПАПЫ: НЕЗАКОННО УДЕРЖИВАЛИ РЕБЕНКА, ПЫТАЛИ

Родители девочки рассказали журналистам, что Алису на экзамене специально завалили. Не разрешили сдавать устно, хотя папа уведомил ректорат, Рособрнадзор и учебную часть о том, что запрещает проводить письменный экзамен, поскольку ребенок готовился не писать, а отвечать. В качестве довода в защиту своей позиции Евгений приводил тот, что у девочки есть «ограничения скорости и мелкой моторики». Однако экзаменаторы потребовали ответить письменно на первый вопрос и только потом устно на второй, а на подготовку дали мало времени - всего 25 минут. Алиса, судя по всему, до второго вопроса даже не дошла. Евгений попытался забрать дочь с экзамена, а потом сам вызвал полицию. Позже, собравшись с мыслями, написал заявление о «незаконном удержании ребенка на протяжении полутора часов, лишении свободы и пытках».

«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка», - недоумевал Тепляков в очередном комментарии, делая вид, что вторничного инцидента на лестнице вообще не было.

Евгений Тепляков. Фото: YouTube

А ЧТО ЖЕ ПОЛИЦИЯ?

Приезжал наряд, провели поверку. «Как оказалось, в аудитории вуза проходил экзамен по психологии. На время его проведения двери в помещение закрыли. После экзамена двери открыли, конфликт был улажен до приезда сотрудников МВД», – сказал источник агентства «Москва». И добавил, что еще одну проверку начал отдел по делам несовершеннолетних.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Плохая оценка на сессии - это любому неприятно. Но для Алисы - особенно. Представляем, как переживает девочка из-за двоек - видела сама, как для папы важно, чтобы оценки были если не хорошие, то хотя бы удовлетворительные. Кроме того, за неудовлетворительно сданные экзамены вполне могут отчислить. По статистике, именно после первой сессии «вылетают» примерно 10-20% студентов, особенно с платных отделений, где контингент обычно послабее (Алиса, напомним, на бюджет не прошла). Правила МГУ одинаковы для всех: студент имеет право пересдать неудовлетворительную оценку не более двух раз, второй раз пересдача проводится с комиссией. При получении трех и более оценок "незачет" или "неудовлетворительно" студент отчисляется за академическую неуспеваемость. А это явно способно стать ударом по амбициям Евгения Теплякова.

Представители факультета об успехах студентки не распространялись все это время - мол, это раскрытие личных данных, и родители Алисы неоднократно указывали, что не оставят подобные факты безнаказанными. При этом со слов папы и мамы, было известно что девочка с октября не посещала очные занятия - только слушала лекции онлайн. А пропуски - это тоже нарушение правил вуза.

Однако главное в этой истории все же не оценки и не прогулы. Университет - это место, где взрослые люди получают профессию, чтобы выйти во взрослую жизнь. К ним и подходят как к взрослым, без всяких скидок на особенности детского восприятия. Ведь диплом в конце обучения выдают не игрушечный! Если кто-то не тянет программу вуза потому, что не дозрел интеллектуально или эмоционально - что ж, бывает. Обязательное у нас только среднее образование.

ВОПРОС ЮРИСТУ

За драку - с вещами на выход?

Чем может аукнуться студентке Алисе потасовка ее папы? Другого учащегося наверняка исключили бы, но ведь бучу на лестнице устроила не она. За комментарием мы обратились к председателю коллегии адвокатов "Право вето" Михаилу Тохмахову.

- Основания отчисления студента из вуза предусмотрены договором на оказание платных образовательных услуг, который заключается перед зачислением. Этим договором, как правило, предусматривается обязанность студента соблюдать устав учебного заведения, нормы и правила поведения в вузе, в том числе с уважением относиться к научно-педагогическому составу и персоналу. Отчисление студента из вуза - это, по сути, одностороннее расторжение упомянутого договора. Оно возможно только в случае его нарушения студентом, а не третьими лицами, к которым относятся и родители. Вместе с тем договоры, которые подписываются родителями в интересах студента, могут налагать определённые обязательства на них самих. И тогда расторжение тоже может происходить в одностороннем порядке. Так что отчисление студента из вуза при подобном поведении родителей исключить нельзя.

- Может ли Евгений Тепляков засудить МГУ за «лишение свободы» его дочери?

- Лишения свободы несовершеннолетнего - это преступление, наказание за которое может составить от трех до пяти лет лишения свободы. Однако это преступление совершается с прямым умыслом на ограничение свободы передвижения потерпевшего и состоит в активных действиях по его физическому удержанию, запиранию дверей, связыванию, угрозах и т.д. Сложно предположить, чтобы преподавательский состав применял к Алисе во время экзамена что-то подобное. Поэтому оснований для привлечения представителей вуза к уголовной ответственности не вижу.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Что грозит за драку

— Обоюдная драка — одно из происшествий, в котором всегда трудно разбираться органам правопорядка. Нужно установить, кто зачинщик, в чем причина. А конфликт, как правило, спровоцирован с двух сторон. Поэтому очень часто потасовки не выливаются ни в административные, ни в уголовные дела, — объясняет юрист Андрей Куликов.

Если человек, которому досталось в драке, не утратил работоспособности — проще говоря, не оформлял больничный, то его травмы расцениваются как легкий вред здоровью. Это только административная статья за побои — штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Иногда полиция отказывается возбуждать дело и отправляет стороны драки разрешать спор в суде. И уже там разбираются, кто виноват.

Другое дело, что та ситуация, которая попала на видео и описана в СМИ, больше похожа на мелкое хулиганство. Противники хватают друг друга за одежду, толкаются. Это тоже административная статья — штраф 2500 рублей или административный арест до 15 суток.

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