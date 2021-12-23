Пять главных изменений, которые надо ждать после пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин во время Большой итоговой пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Пенсии вырастут не ниже инфляции

Главред Пензенской газеты «Молодой ленинец» пожаловалась президенту, что индексация выплат пенсионерам на следующий запланирована на 5,9%, а инфляция в этом году — 8%. Закон говорит, что такого быть не может.

Глава государства согласился. И отметил, что Правительство «должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет». И в этот раз «мы обязательно это сделаем».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более того, Путин анонсировал, что в следующем году индексацию проведут и силовому блоку (силовики и правоохранители), а также прибавка коснется и пенсий военнослужащих.

2. Развитие инфраструктуры на участках для многодетных семей

Журналист из Татарстана поднял вопрос развития территорий, где выделяются земли многодетным семьям. Мол, участки дают - надо строить и больницы со школами, прокладывать дороги. У регионов на это не хватает денег — нужна федеральная программа.

- Очень правильная постановка вопроса, - согласился российский лидер. И отметил, что развитие инфраструктуры — приоритет для властей. На это выделяются «огромные деньги». По словам Путина, в программы по развитию инфраструктуры страны нужно вписать потребности конкретных территорий. То есть их просто состыковать.

- Это все обеспечено финансированием. 500 миллиардов - выделили на развитие инфраструктуры, 460 миллиардов - в рамках национальных проектов, плюс еще из ФНБ. Их нужно так настроить, чтобы решали комплексные задачи, в том числе и поддержки многодетных семей. Полностью с вами согласен, - согласился Путин и пообещал поставить задачу перед правительством.

3. Появится связь в Крыму

Корреспондент телеканала «Крым-24» озвучил проблему всех россиян, кто хоть раз отдыхал на полуострове. Это отсутствие мобильной связи, точнее, что крупные операторы не идут в регион.

Глава государства констатировал, что проблема кроется ровно в одном — санкции, «которые вводят наши западные партнеры против крымчан и против Крыма». При этом Путин заверил, что вопрос решится:

- Мы найдем способ для того, чтобы обеспечить интересы людей.

Только вот как, не сказал. Но стало понятно, что план у президента есть и он уже в работе:

- Я сейчас не буду заранее забегать и полностью информировать вас и собравшихся, как мы это сделаем, чтобы не помешать самому процессу.

Так что можно надеяться, что уже к ближайшему сезону и жители, и туристы почувствуют изменения.

4. Российские города свяжет маршрутная сеть

Представитель газеты «Марийская правда» посетовала, что не может никуда уехать из города на поезде — только в Москву. Приходится пользоваться частными перевозчиками, а там много мошенников.

- Может быть, стоит как-то позволить транспортную железнодорожную развязку расширить и не только из Йошкар-Олы в Москву уезжать, но и в Нижний Новгород, Владимир, - обратилась к Путину Анастасия Петрова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент пообещал, что сегодня-завтра поговорит в главой РЖД Олегом Белозеровым, и даст такое поручение. При этом отметил, что компания работает все-таки в рыночных условиях и учитывает, будет ли загрузка, в то же время «пусть попробуют».

- Надеюсь, что удастся что-то сделать, полностью с вами согласен. Вопрос связанности российских территорий при нашей огромной, при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей, - сказал Путин.

Правда, что конкретно будет прорабатывать РЖД - только маршруты из Йошкар-Олы или разработают комплексную программу — пока не понятно. Но надеемся, что вопрос коснется не только одного города.

5. Решится «Украинский» вопрос

Представительница британского канала Sky news потребовала гарантий ненападения на Украину «или любое другое суверенное государство».

На что Путин парировал, что это именно НАТО должны дать гарантии, что они не будут двигаться на восток. Так что, видимо, хватит пустословия со стороны «партнеров». Путин неожиданно четко поставил временные рамки: «И немедленно! Сейчас! А не забалтывать это десятилетиями».

Отбрехаться дипломатическими формулировками теперь не удастся. Россия требует ответ, значит, ситуация вокруг Украины должна измениться в ближайшем будущем. Может дни, может, недели. Как минимум должны начаться переговоры. Ждем.

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