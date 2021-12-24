Лучшая подруга Мадонны рассказала о причинах разрыва с ней

По словам Бернхард, всему виной стала популярность, свалившаяся на женщин Фото: EAST NEWS

Американская актриса, писательница и звезда стенд-апа Сандра Бернхард рассказала о причинах разрыва с Мадонной, с которой она дружила много лет.

66-летняя Бернхард, которую американский телеканал Comedy Central в 2005 году включил в список «Ста величайших стенд-ап комедиантов всех времен», дала откровенное интервью и поделилась причинами разрыва с Мадонной, с которой она долгое время была практически неразлучна.

По словам Бернхард, всему виной стала популярность, свалившаяся на женщин. В 1980-х они были очень близки, но в 1992 году обеих настигла слава, и все закончилось.

Бернхард утверждает, что ей популярность пришлась не по нраву, поскольку приходилось постоянно следить за собой и своими поступками. А вот Мадонна оказалась как рыба в воде.

– Я уверена, какое-то время мы были настоящими подругами, но это было нелегко для кого-то вроде Мадонны. На самом деле ей не нужен кто-то, кто слишком на нее похож. Именно поэтому ее отношения долго не длятся, – призналась Бернхард.

Комедиантка утверждает, что ей гораздо больше нравится, когда дружба длится долгие годы, но с Мадонной этого не получилось – у каждой своя жизнь и ни малейших претензий друг к другу.

– Нам было здорово друг с другом. Но люди уходят, а у тебя есть жизнь. У меня есть дочь, есть моя девушка. У меня есть карьера и моя жизнь. И, знаете, все меняется, – приводит слова Бернхард Daily Mail.

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