Все кашляет и кашляет: Американцы обеспокоены состоянием здоровья президента

Байден объяснял приступы кашля простудой, которую он якобы подхватил от своего внука Фото: REUTERS

Среди американцев нарастает беспокойство за состояние здоровья лидера нации – во время публичных выступлений президент США Джо Байден постоянно кашляет, прочищает горло и извиняется.

Так, ему пришлось дважды прерваться во время выступления, в котором он рассказывал о создании федеральных центров тестирования в крупных городах и мобилизации военно-медицинского персонала для помощи гражданским врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

В последнее время приступы кашля настолько часто прерывают речь Байдена, что врач Белого дома Кевин О’Коннор был вынужден выступить и объяснить, что президент в последнее время испытывает «все более частое и сильное першение в горле», но это ни в коем случае не связано с коронавирусом, сообщает New York Post.

Незадолго до этого сам Байден объяснял приступы кашля простудой, которую он якобы подхватил от своего внука. Позже О’Коннор объяснил, что кашель президента связан с гастроэзофагеальным рефлюксом (обратным продвижением содержимого желудка через пищевод) и не имеет отношения к респираторным заболеваниям.

Также пресс-служба президента обнародовала отрицательный результат ПЦР-теста Байдена, который ему пришлось сдать после тесного общения с сотрудником администрации Белого дома, заболевшим COVID-19.

Несмотря на разъяснения медиков американского президента, беспокойство приступами кашля главного пациента США продолжает нарастать – одни откровенно шутят по этому поводу, говоря, что на фоне кашля рассказы о предохранении от коронавируса звучат несолидно, другие же всерьез взволнованы состоянием здоровья немолодого лидера страны.

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