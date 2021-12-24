Гендерное равенство на Украине. Зеленский сделал сотни тысяч женщин военнообязанными

А на вопрос о том, зачем Зеленский и его команда закатывают милитаристскую истерику на ровном месте, вчера ответил уже президент России. Просто попал под влияние нациков Фото: REUTERS

- Утвердить Перечень специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, прилагается, - говорится в первом пункте приказа, подписанного главой Минобороны Андреем Тараном, а во втором устанавливаются конкретные сроки исполнения. - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины обеспечить в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа приведение нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим приказом.

Нет, речь не о врачах и медсестрах со связистками, которые и так находятся на учете в военкоматах практически в любой стране, где существует служба по призыву. В Киеве перечень специальностей расширили и, как любил говорить последний Генсек ЦК КПСС, углубить.

В перечень попали специальности главбухов, экономистов, менеджеров, журналистов, специалистов по ветеринарной гигиене, складских служащих, секретарш, архивариусов и даже библиотекарей. Компанию к ним составят музыканты и прочие работники искусства, вплоть до искусствоведов, специалисты по рекламе и PR и прочие необходимые в окопах дамы. Несмотря на тщательное изучение перечня, там не удалось найти ни маркитанток (а ведь готовые специалистки трофейных команд), ни представительниц первой древнейшей профессии (наверное, они проходят по другой категории под грифом "совершенно секретно", - поскольку готовые разведчицы и диверсантки, особенно, в использовании биологического оружия, например).

Впрочем, если говорить серьезно, то такой шаг можно воспринимать как исключительный в современной истории. Если же проводить аналогии, то кроме создания в нацистской Германии "Фольксштурма" в последние месяцы Второй Мировой в голову ничего не приходит. Правда, Гитлер не устанавливал никаких ограничений по возрасту, фольксштурмовцами становились и дети-подростки, и глубокие пенсионеры, но, по всей видимости, этот шаг в милитаризации Украины у команды Зеленского еще впереди.

В ответ на возмущение, которое прокатилось по Незалежной (правда, очень тихо, так, что осталось практически незамеченным), спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович уже поздравил украинок с тем, что они сравнялись в правах с мужчинами.

- У нас гендерное равенство, с чем женщин можно поздравить. Надо понимать, что постановке на военный учет подлежат специальности, которые в случае развертывания полноценной мобилизации могут быть полезны. Например, деловодство. Журналисты тоже, потому что во время войны они всегда становятся военными журналистами. В какой форме и как это пройдет - будет решать Кабмин и Минобороны, здесь я оценки давать не буду, - объяснил Арестович. - Имеются в виду женщины, которые получили образование и работают по указанным специальностям. Все врачи в Украине, например, и так являются военнообязанными - и мужчины, и женщины. Сейчас список расширили еще на некоторые категории профессий, которые могут понадобиться в случае введения военного положения. Так, мужчины с автоматами бегут вперед, а женщины обеспечивают нормальную работу тыла.

- Я считаю, что это не категория "правильно-неправильно". Это "необходимо или нет", "эффективно или неэффективно". Очевидно, Минобороны провело определенные расчеты и поняло, что лучше призвать женщин, нежели мужчин, которых потом не будет хватать в боевых подразделениях, - резюмировал Арестович, который достаточно миловидно (для Украины) смотрится сам, облачаясь в женское платье. Пойдет ли он сам, как та Одарка (украинский вариант Бабетты, если кто видел кино с Бриджит Бардо) на войну, Арестович говорить не стал. Но и так ясно, что такие люди и в тылу будут на вес золота.

Несколько вопросов все же остается. Будут ли на Украине сформированы женские ударные батальоны, как при Временном правительстве в России. В Запорожской Сечи, например, на которую любят ссылаться в Киеве как на пример традиций "козачьего лыцарства" женщин не было вообще. Получается, предали давние традиции.

И почему забыли про пчеловодство, если деловодство вошло в перечень. Боевая пчеловодка (или пчеловодиха) – это же так звучит!

Но самый главный вопрос – если "вторжение России состоится на днях", то почему на военный учет женщин обязали ставить не немедленно, а в течение аж целого полугода?

А на вопрос о том, зачем Зеленский и его команда закатывают милитаристскую истерику на ровном месте, вчера ответил уже президент России. Просто попал под влияние нациков.