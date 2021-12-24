Путин рассказал об успешном групповом запуске ракет Циркон

24 декабря Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

24 декабря Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Встреча шла по видеоконференции. В конце президент отдельно обратился к министру промышленности Денису Мантурову.

- Я думаю, он знает – сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы Циркон. Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России, повышении обороноспособности страны, - рассказал Путин, добавив, что передает поздравления создателям ракет.

- В 5.30 произошло, - уточнил Мантуров.

- Я вам сейчас позвоню. Вы будете на рабочем месте? – президент захотел пообщаться с министром наедине.

НАША СПРАВКА

О начале испытаний Циркона сообщили еще в 2016 году. Главное преимущество – скорость. Современные комплексы ПВО не могут перехватывать гиперзвуковые ракеты. В 2019 году Путин рассказал, что Циркон может лететь быстрее девяти скоростей звука на протяжении тысячи километров.

Ракеты в первую очередь создается для борьбы с кораблями.